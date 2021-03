Fiscalía suspende declaración de Leyes por presunta estafa

Fuente: lostiempos.com

La Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales suspendió este jueves la declaración del exalcalde José María Leyes por una denuncia de presunta estafa a un empresario de la construcción.

La exautoridad llegó a oficinas del Ministerio Público acompañado de su abogada y pidió a los periodistas respetar «su privacidad».

Leyes en breve contacto con los medios dijo que el caso es particular y no brindará más declaraciones, porque ya no es funcionario público.

Sin embargo, la Fiscalía investiga al exalcalde por una presunta estafa a raíz de una denuncia interpuesta por el entonces concejal de Colcapirhua, David Suárez, por un préstamo para la compra de asfalto para revenderlo al municipio de Cochabamba.

El abogado de Suárez, Marco Gálvez, mencionó que la declaración se suspendió porque la fiscal no pudo llegar debido a que se encontraba en la audiencia de un juicio y añadió que el monto de la presunta estafa supera el millón de bolivianos.

El alcalde José María Leyes renunció ayer a su cargo en medio de denuncias de «acoso y persecución política». En tanto, enfrenta al menos 16 procesos por irregularidades durante su gestión en el municipio.