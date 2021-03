«Fue horrible: tuvimos que hablar entre nosotros»: llueven los memes tras la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram

Fuente: RT

Facebook, WhatsApp e Instagram dejaron de estar disponibles este viernes, durante aproximadamente 45 minutos, para cientos de miles de usuarios de diferentes partes del mundo.

Como no podría ser de otra manera, los internautas acudieron en masa a Twitter para comentar los fallos y compartir numerosas bromas y memes sobre la caída de las plataformas pertenecientes a Facebook Inc.

Algunos bromearon sobre el propio hecho de que los afectados suelan acudir a la la red social del pajarito para quejarse de los problemas con otras plataformas.

Otros contrastaron los problemas de las plataformas de Facebook con Telegram, que continuó funcionando con normalidad.

Mientras, algunos internautas confesaron que ni se habrían enterado de la caída si no fuera por Twitter, pues no usan WhatsApp (o bien porque no les escribe nadie).

También hubo quien comparó el fallo de las redes sociales con el traspiés del presidente estadounidense, Joe Biden, quien este viernes tropezó varias veces y luego cayó de rodillas mientras subía la escalinata del Air Force One.

Más de 1,2 millones de usuarios de Instagram se vieron afectados y reportaron fallas en el funcionamiento de la red social, al tiempo que más de 23.000 usuarios afirmaron tener problemas con WhatsApp y casi un millón de personas experimentaron dificultades al intentar usar Instagram.

Los servidores de esas plataformas sufrieron una caída a nivel mundial, que afectó tanto a Europa como a América y Asia, imposibilitando el acceso de los usuarios a los servicios respectivos debido a fallos técnicos. Asimismo, muchos no han podido enviar o recibir mensajes en WhatsApp, como tampoco ver el contenido de su muro en Facebook o en Instagram.