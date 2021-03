Futbolista de Mundo Futuro denuncia que le piden $us 2.000 para liberarla

Llegó a Mundo Futuro antes de 2014, cuando el club le pertenecía al desparecido Hermán ‘Vinchita’ Melgar, ese año salió del país para militar en San Martín de Tucumán, Argentina. Retornó para jugar por Marmolcruz y posteriormente volvió al equipo de Melgar. En 2018, prácticamente disputó solo un par de partidos y en septiembre de 2020, la actual presidenta Marisol Negrete la invitó para que se entrenara con miras a la Copa Simón Bolívar que se jugó en febrero de este año.

La delantera Nataly Rivero, de 38 años, solo tuvo unos minutos en el torneo nacional. Después de un profundo análisis, decidió dejar el cluby se lo comunicó a Negrete. “Me dijo que lo conversó con su esposo y que para que me entregue mi ficha de transferencia (antes denominado pase), yo tenía que pagarle $us 2.000. Le manifesté que me parecía injusto porque solo había jugado un par de partidos con el equipo”, relató a DIEZ.

Rivero le recordó a Negrete que llegó a Mundo Futuro cuando Melgar estaba a cargo del club y que no pagó ese monto ni uno similar. “Me molesté porque el fútbol femenino no es profesional, no tenemos un contrato firmado y nadie va a pagar esa cifra para jugar”, agregó.

La futbolista buscará asesoramiento legal para hacer prevalecer sus derechos. “No he recibido casi nada de Mundo Futuro, solo he jugado un par de encuentros”, concluyó.

La otra versión

Según Negrete, efectivamente está pidiendo este monto para entregarle su ficha de transferencia porque como dirigente también ha pagado a otros clubes para contar con sus futbolistas. “Estoy en mi derecho de vender a mis jugadores. A mí no me regalaron Mundo Futuro, yo lo compré. A ellas les doy todo, al entrenador le pago yo, no es gratis”, indicó a DIEZ.

Negrete confirmó que las jugadoras no tienen contrato, ya que recién se está trabajando en el reglamento de los clubes femeninos. “Cuando yo compro jugadoras, pago por ellas. Les doy viáticos. Las inversiones hay que recuperarlas, mis jugadoras tienen su valor porque Mundo Futuro tiene trayectoria”, subrayó la dirigente.