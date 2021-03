Galaxy Buds Pro son efectivos para personas con pérdida auditiva, revela investigación

Un reciente estudio realizado por el Centro Médico de Samsung sugiere que los auriculares de la marca facilitan la audición, a quienes tienen dificultades leves a moderadas, gracias a la función “Sonido Ambiental” que tienen los gadgets.

Samsung Electronics Co., Ltd. reveló hoy los hallazgos de un nuevo estudio publicado por Clinical and Experimental Otorhinolaryngology, una revista científica de renombre dedicada a la investigación del oído, la nariz y la garganta (ENT). El estudio indicó que la función de Sonido Ambiental (Ambient Sound) de Galaxy Buds Pro es eficaz para ayudar a las personas con pérdida auditiva leve a moderada a escuchar mejor los sonidos de su entorno.

La investigación se llevó a cabo en asociación con el Centro Médico de Samsung, el hospital líder de Asia con excelentes servicios de atención médica y hallazgos importantes en investigación. Samsung ha estado trabajando en colaboración con el Centro Médico de Samsung durante más de 10 años, enfocándose en el impacto que los dispositivos móviles pueden tener en la audición e investigando nuevas formas de optimizar las experiencias de sonido para los usuarios. Esta última investigación marca un próximo paso importante en el compromiso continuo de Samsung de colaborar con las innovaciones pioneras que benefician a las personas en sus vidas cotidianas.

Joon Moon, profesor asociado del departamento de Otorrinolaringología del Centro Médico de Samsung, explicó que probaron un aparato de amplificación de sonido personal y los Galaxy Buds Pro; los dos dispositivos cumplieron exitosamente los criterios de la evaluación: electroacústica, amplificación y rendimiento clínico. “Los auriculares Samsung pueden ser muy útiles para pacientes con discapacidades auditivas. Este hallazgo puede mejorar potencialmente la vida de 1,5 mil millones de personas con algún grado de pérdida auditiva”, señaló el especialista.

Evaluación electroacústica

Primero se evaluaron las características electroacústicas de cada dispositivo, como nivel de presión sonora de salida, rango de frecuencia, ruido de entrada equivalente y distorsión armónica total. Los resultados revelaron que los Galaxy Buds Pro cumplen con las cuatro variables, lo que indica que muestran un rendimiento comparable al de los aparatos clínicos.

Evaluación de amplificación de sonido

Como segundo paso, los expertos evaluaron la amplificación de sonido para examinar si los dispositivos lo aumentaban adecuadamente. Cada equipo fue probado en siete frecuencias diferentes y todos mostraron un nivel apropiado de amplificación.

Evaluación del rendimiento clínico

Finalmente, una evaluación de rendimiento clínico investigó los cambios en los niveles de audición de las personas con y sin los dispositivos, al igual que su capacidad para reconocer palabras y oraciones. Los participantes tenían una pérdida auditiva de leve a moderada, con un promedio de edad de 63 años. Se observó una estadística importante a 1.000Hz, 2.000Hz y 6.000Hz, lo que significa que los dispositivos Samsung tienen un sonido suficientemente amplificado en las tres frecuencias de los tonos del habla. Además, en total, más del 57% de los participantes informaron que los auriculares les ayudaron a comunicarse en un ambiente silencioso.

También se descubrió que, al usar los Galaxy Buds Pro, las personas podían comprender mejor las palabras habladas, lo que sugiere que los auriculares podrían proporcionar un beneficio comunicativo para las personas con discapacidad auditiva.

“A medida que desarrollamos nuevos productos y servicios, somos conscientes de cómo nuestra tecnología puede ayudar a las personas a desafiar las barreras y hacer más”, dice Han-gil Moon, Maestro y Líder del Laboratorio de Audio Avanzado en Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. «Estos hallazgos reflejan nuestro compromiso continuo de crear innovaciones que habiliten a todos a disfrutar mejor de las experiencias cotidianas, y planeamos extender la prueba a más participantes en los próximos meses».

Los Galaxy Buds Pro cuentan con Sonido Ambiental (Ambient Sound), que puede amplificar los sonidos cercanos hasta en 20 decibelios y, con cuatro niveles para elegir, los usuarios pueden ajustar y personalizar la forma en que experimentan el sonido de acuerdo con sus necesidades.

Para leer el estudio completo, visite: https://www.e-ceo.org/journal/view.php?number=783. Para obtener más información sobre Galaxy Buds Pro, visite: www.samsung.com/galaxy-buds-pro.