Gary Añez: La votación general no está cerrada

El candidato a la alcaldía por C-A, Gary Añez, indicó que ninguno de los candidatos no ha sido notificado el resultado del cómputo oficial lo que dice que el proceso no está cerrado.

Fuente: Unitel

Gary Añez dijo que aún no ha sido cerrado el cómputo porque no ha habido la comunicación oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral hacia los partidos, no han notificado el resultado. «Se tiene que repetir la votación en una mesa», informó Añez.

Aseguró que hay una desinformación del tribunal, pero su partido político tienen un grupo de profesionales abogados junto con concejales y hoy a las 15.00 horas van a presentar un recurso con relación a la impugnación de 500 actas que tienen irregularidades. «Este es un tema que está siendo tratado por el grupo de concejales electos de acuerdo al resultado fraudulento.

Por ahora, están cumpliendo lo que prometieron a la población, de ponerlos primero a ellos, por lo que están defendiendo los principios democráticos. Es así que anoche asistieron a la convocatoria del Comité Cívico y las personas pidieron que suban al atrio y hablemos ante la multitud.

«Yo abrace la verdad, yo fui evidenciando todo antes de que vaya a suceder, durante todo el proceso del día de votación», Gary Añez.

El candidato a la alcaldía de Santa Cruz, hizo referencia a que es necesario que analicemos en el tiempo político que existe, «donde hay un dictador fuera del poder que genera una serie de opciones territoriales para disputar el poder. Lo que debe preocuparnos ahora es la salud del presidente Arce Catacora, el Gobierno debe informar. Hay una serie de versiones surgidas desde la Sede de Gobierno de que su estado de salud del Presidente no es bueno», explicó Gary.