Gobernación: Montes no descarta alianza en segunda vuelta ante resultados preliminares en Tarija

El candidato de Unidos por Tarija, bajo su criterio, señaló que su agrupación política ya habría ganado cuatro alcaldías, la de Entre Ríos, Bermejo, Uriondo y Cercado, además de tener ya el 50% de la Asamblea Legislativa.

El candidato a la Gobernación de Tarija, Oscar Montes, ante los resultados preliminares de Ciesmori que le dió la preferencia de voto de los tarijeños, sin embargo, no una diferencia contundente que le de la victoria en primera vuelta, dijo que no descarta una alianza para ir al balotaje, más de manera indirecta señaló que esta alianza no se concretaría con Adrián Oliva, tercero en votos, por «una guerra sucia».

Montes obtuvo 37, 7% del porcentaje de voto, mientras que Álvaro Ruiz del MAS le sigue muy de cerca con un 36,1%. Ambos aseguran que en el conteo oficial realizado por el Órgano Electoral saldrán vencedores, pero sin la diferencia suficiente para evitar la segunda vuelta.

Criticó irregularidades en la frontera, donde hubo denuncias de que personas desde Argentina llegaron durante el fin de semana e incluso este domingo para emitir su voto en el país, acusó al TED Tarija de ineficiencia para realizar el control respectivo.

También apuntó a la «guerra sucia» en su contra, y al aparato del Estado, donde incluyó al presidente Luis Arce, en movilizarse en Tarija para ganar votos.