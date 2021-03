Gobierno hará primar su soberanía por sobre la GIEI en las investigaciones en los hechos de violencia de 2019

Fuente: Radio Fides

El ministro de Justicia, Iván Lima, adelantó este lunes que el gobierno nacional hará cumplir su soberanía sobre las investigaciones de las muertes de Senkata y Sacaba registradas en noviembre de 2019 y no así el del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-BOLIVIA) que prepara un informe en base a los testimonios de los familiares de personas fallecidas, heridos y testigos de los hechos de violencia acaecidos durante esa gestión.

En entrevista con el programa Antes de Mediodía de radio Fides, Lima afirmó que la experiencia con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) reveló “manipulación e irregularidades” en las elecciones celebradas en octubre de 2019 hace que se prioricen a investigaciones realizadas por el Estado.

“Podría darse esa contradicción, que el GIEI diga blanco y la fiscalía negro, en ese caso la soberanía del país va a primar pero seguramente la credibilidad de la fiscalía y del mismo acusador va a quedar seriamente dañada”, sostuvo.

La autoridad indicó que en caso de que el informe de la GIEI vaya en concordancia con lo que establecen las investigaciones en Bolivia, entonces “será acatado”.

“Yo creo que, si invitas al GIEI, si suscribes acuerdo con ellos, si tiene una palabra como Estado y si ellos hacen un trabajo profesional y con el estándar de calidad que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debe haber duda de que el informe debe ser seguido, debe ser acatado, si el informe es arbitrario y no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano deba ser seguido solamente porque vienen del extranjero”, manifestó.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga los hechos de violencia ocurridos en el país entre septiembre y diciembre de 2019.