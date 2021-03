Gobierno prevé invertir $us 169 millones este año en El Alto

Se dará continuidad a proyectos como la construcción de la aducción del sistema de agua potable para el municipio de El Alto, con una inversión de $us 43 millones, dijo.

Fuente: ABI

El presidente Luis Arce anunció este martes que se prevé invertir $us 169 millones este año en El Alto en proyectos productivos, hidrocarburíferos, de agua potable y riego, entre otros, para impulsar el desarrollo de la ciudad más joven del país.

“El Presupuesto General del Estado ha previsto invertir en la gestión 2021 en la ciudad de El Alto 169 millones de dólares, que representa un 47 por ciento de crecimiento en relación a la inversión pública ejecutada en 2020”, resaltó en la Sesión de Honor del Concejo Municipal de El Alto por el 36 aniversario de esa urbe.

Detalló que $us 78 millones serán invertidos en el sector productivo, con proyectos agropecuarios, industriales, de hidrocarburos y energía. En transporte y en recursos hídricos se invertirán $us 4 millones, inicialmente, y en proyectos sociales se invertirán $us 85 millones.

Se dará continuidad a proyectos como la construcción de la aducción del sistema de agua potable para el municipio de El Alto, con una inversión de $us 43 millones, dijo.

Asimismo, apuntó que se continuará con la ampliación del sistema del alcantarillado sanitario en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto y la implementación de un sistema de bombeo de aguas residuales, con una inversión de $us 1.6 millones. “Este proyecto se vio paralizado durante el gobierno de facto y ahora nuevamente está siendo retomado por el Gobierno nacional”, afirmó.

“También se está impulsando la construcción del alcantarillado sanitario del sector noroeste de la ciudad de El Alto, proyecto que venimos ejecutando desde el 2018 y que tiene una inversión de 4,3 millones de dólares y se estima que beneficiará a 22.114 habitantes de nuestra querida ciudad de El Alto”, resaltó.

Agregó que la ampliación del sistema del alcantarillado beneficiará al Distrito 7 y al Distrito 14, a través de la construcción de redes secundarias y colectores con 1.445 cámaras de inspección.

“Los proyectos anteriores, sumados al alcantarillado del Distrito 4 de la ciudad de El Alto, que se viene ejecutando desde el 2019 y que también fue paralizado durante el gobierno de facto hoy están siendo reactivados, a objeto de mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de las familias alteñas”, enfatizó.

Asimismo, el mandatario precisó que se retomaron importantes proyectos a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), especialmente para fortalecer la infraestructura educativa, como el Instituto Tecnológico El Alto Norte, las unidades educativas 1ro de Mayo, Chijini, Juan Capriles y Mariscal Antonio José de Sucre.

En el tema de salud, recordó que desde el 2018 la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) ejecuta el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia El Alto, con una inversión de $us 54,3 millones, obra paralizada durante el gobierno de facto.

“Ahora, hermanas y hermanos, el Gobierno Nacional está impulsando este proyecto tan importante para el diagnóstico efectivo y tratamiento oportuno del cáncer, patologías neurológicas y cardiológicas entre otros”, subrayó.

Entre los proyectos nuevos a ser implementados se encuentra el Centro Comercial de la Producción Nacional y Artesanal El Alto. Se trata de un centro comercial con una capacidad de albergar a 3 mil unidades productivas de forma itinerante, generando más de 15 mil empleos indirectos.

Por otra parte, está prevista la puesta en marcha de una nueva sucursal de Súper Emapa. Esta sucursal beneficiará a las unidades productivas nacionales, panificadores y clientes pecuarios, comercializando diversidad de alimentos como el arroz, la harina de trigo, fideo, azúcar, aceite, lácteos, quesos, conservas, chocolates y productos de la medicina tradicional, entre otros.

“Con esta sucursal se ampliará el área de comercialización de productos 100% nacionales, el apoyo a la producción de la micro, pequeña y mediana empresa y empresas estatales”, manifestó.

Destacó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invertirá en El Alto $us 11 millones el 2021 y para este 2021 se tiene también programado 6.748 instalaciones de gas domiciliario.