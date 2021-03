Gobierno señala que «no ameritaba» trasladar a Áñez a una clínica y garantiza atención médica en la cárcel

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó la noche de este miércoles que el informe técnico de una profesional médico que trabaja en el penal de Obrajes determinó que el traslado de Jeanine Áñez a una clínica para que reciba otro tipo de atención no era necesario.

«Sí, ha habido un momento en la tarde que ha habido una descompensación, se le ha dado la medicación según el informe de nuestra médico y al momento se encuentra estable», dijo Limpias en las puertas de la cárcel de mujeres.

Luego agregó: «Si el personal técnico ve que es necesario evacuar y no tiene las condiciones para realizar su trabajo al interior del centro con un informe de emergencia se la puede evacuar a un centro de salud. En este momento de acuerdo al informe no ha habido necesidad y tenemos que ser enfáticos: no ameritaba una salida de emergencia».

Limpias dijo que para que se verifique el estado de salud de Áñez su abogada estuvo presente, al igual que una representante de la Defensoría del Pueblo. «Las hemos hecha pasar para que ellas puedan cerciorarse y puedan ver todo el trabajo que se ha realizado», dijo.

La autoridad dijo que se han tomado precauciones y se puso en turno a personal de salud para que vigile constantemente a la expresidenta.

Defensa denuncia que se cambió la orden

Norka Cuéllar, abogada de la expresidenta Jeanine Áñez en las puertas de la cárcel de mujeres de Obrajes, aseguró que tras la descompensación que sufrió Áñez esta tarde y luego de una verificación médica se había pedido su traslado y éste fue aceptado por lo que se activó un protocolo para que se la lleve en una ambulancia hasta un centro médico cercano, pero que a último momento se cambió la decisión

«Misteriosamente llegó el director departamental de Régimen Penitenciario y cambiaron la figura. No se la va a traladar«, dijo Cuéllar.