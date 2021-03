Habrá fútbol del campeonato el fin de semana

Los partidos de la primera fecha del Campeonato que no se disputaron porque los jugadores de los equipos implicados decidieron no presentarse en respaldo a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol) se reprogramarán para el próximo fin de semana.

El Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó este martes que emitieron una resolución en aplicación del artículo 51 del Reglamento del Campeonato 2021 y el acuerdo que se dio el pasado 12 de marzo entre el comité de ejecutivo, los clubes de la División Profesional y los capitanes de los equipos.

Los partidos que no se jugaron por la primera fecha son los siguientes: Blooming vs Guabirá; San José vs Palmaflor; Independiente vs Oriente Petrolero y Real Santa Cruz vs Wilstermann.

El TJD dejó en manos del Comité de Competiciones de la FBF, que preside Adrián Monje, quien este mismo martes hizo conocer el programa de los partidos pendientes.

Quedó así: Sabado (20 de marzo): San José-Palmaflor (15:00), Independiente-Oriente (18:00). El domingo (21 de marzo): Real Santa Cruz-Wilstermann (15:00), Blooming-Guabirá (17:15) y Bolívar-Real Potosí (19:30).