[Hilo] Estamos honrados de participar en la inauguración del XVII Congreso de la…

...una cuestión contra el MAS", partido al que dicen que apoyan, e incluso señalaron que el expresidente "no deja trabajar a Luis Arce como presidente". El...

...Bolivia, a pesar de su relación anterior con el mandatario de ese país, Luis Arce . "No lo consideramos un dato objetivo, sino un dato ligado al ámbito de la...

...En medio de amenazas de movilizaciones de cívicos, el presidente Luis Arce afirmó que al Gobierno no le mueve el odio ni la venganza sino la justicia... (MAS) anunciaron una marcha en todo el país en demanda de justicia y defensa del gobierno del presidente Luis Arce ....

...Bolivia, Luis Arce , y le recalcó la importancia de respetar los derechos humanos y garantizar juicios justos tras las detenciones de la ex presidenta... por la encarcelación de Áñez y cinco de sus ministros. Luis Arce , presidente de Bolivia (EFE/Juan Carlos Torrejón) La cancillería boliviana...

...En medio de amenazas de movilizaciones de cívicos, el presidente Luis Arce afirmó que al Gobierno no le mueve el odio ni la venganza sino la justicia...) anunciaron una marcha en todo el país en demanda de justicia y defensa del gobierno del presidente Luis Arce ....

www.infobae.com | 12 hours ago

..." no deja trabajar a Luis Arce como presidente ". El ex presidente fue recibido este jueves con abucheos y huevazos en la ciudad de Monteagudo... hambre en la cárcel La ONU le exigió a Luis Arce que se respeten los derechos humanos en Bolivia tras las detenciones de la ex presidenta Jeanine Ánez y cinco de sus ministros...

Compartido: 1.7K