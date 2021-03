Histórico: ‘Plaza Sésamo’ tendrá dos Muppets negros que darán lección sobre racismo

El icónico programa infantil Plaza Sésamo incluyó en su elenco a dos personajes negros: Wes, de 5 años, y su padre Elijah; quienes le hablarán a Elmo, el famoso personaje de la plaza, sobre qué es la melanina y qué es la raza.

En el adelanto que entregaron del segmento, aparece una escena del mencionado personaje junto a sus dos nuevos amigos: “Elmo quiere saber por qué la piel de Wes es marrón“, cuestiona el Muppet mientras están en una silla del parque, y el nuevo integrante responde: “¡Sé por qué, Elmo! Mi mamá y mi papá me dijeron que es por la melanina, ¿verdad papá?”.

Luego, el padre de familia le confirma a Elmo que él sabe por qué su color de piel es diferente y responde: “La melanina es algo que cada uno de nosotros tiene dentro de nuestro cuerpo, que hace que el exterior de nuestro cuerpo tenga el color de piel que es. También nos da nuestro color de ojos y de cabello. El color de nuestra piel es una parte importante de quiénes somos, pero todos debemos saber que está bien que todos nos veamos diferentes, de muchas maneras”.

Rocío Galarza, vicepresidenta asistente de Impácto Social de EE. UU., aseguró al medio que están buscando formas de explicar conceptos difíciles de raza a los más pequeños de la casa. “Los niños pequeños, desde la infancia, comienzan a comprender las diferencias y a dar valor a esas diferencias. […] La idea aquí es, ¿cómo la abordamos de una manera apropiada para la edad?“, aseveró la ejecutiva.

Galarza también adelantó que en las próximas entregas se afrontarán temas como los incidentes de racismo que puede vivir cualquier familia; todo esto quedará expuesto en su ‘ABC de la alfabetización racial’.

Sesame Street introduces two new Black Muppets, a father-son duo named Wes and Elijah, to help teach parents and children about racial literacy. @tjholmes has more. https://t.co/i9rZzYvW4s pic.twitter.com/KEpAjvL0Vp

— Good Morning America (@GMA) March 24, 2021