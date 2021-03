Horóscopo para hoy con Josie Diez Canseco para el martes 2 de marzo de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estarás muy sensual y romántico, hoy tu imaginación y ternura harán especiales tus momentos de amor, tu pareja pondrá todo de su parte para que no se pierda esa armonía. Los problemas en el trabajo se resolverán poco a poco. Tu número de la suerte para hoy es 19.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Valorarás tu independencia y no te dejarás presionar por tu pareja, hoy lograrás que comprenda que la confianza es fundamental para ti. Una vez que decidas cambiar tu actitud negativa empezarán las mejoras en el ámbito laboral. Tu número de la suerte para hoy es 12

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Cambios positivos en tu forma de ver la vida te permitirán entregar tus sentimientos sin temores, tu relación sentimental dará un giro maravilloso. Decidirás incrementar tus ingresos y buscarás un trabajo paralelo al que ya tienes. Tu número de la suerte para hoy es 9.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Sentirás gran necesidad de cariño, para tenerlo deberás dejarte llevar por tus emociones y dar afecto con generosidad, serás retribuido con la misma intensidad. Cambios en tu entono laboral te pondrán en alerta, no tienes de qué preocuparte, pero tampoco descuides asuntos importantes. Tu número de la suerte para hoy es 15.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Las actitudes de la persona que te interesa te decepcionarán, hoy te darás cuenta que has perdido el tiempo haciéndote ilusiones con alguien que no es lo que tú esperabas. Noticias agradables en el trabajo alegrarán tu día. Tu número de la suerte para hoy es 13.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Sufrirás al descubrir una mentira del ser amado y te aislarás para pensar, después verás todo con claridad y tomarás decisiones que te traerán paz. Una llamada telefónica te dará noticias muy alentadoras sobre ese trabajo que esperas. Tu número de la suerte para hoy es 2.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Tu generosidad no te permite guardar rencor, hablarás con esa persona y olvidarás las ofensas, pero no volverás atrás en tu decisión de cortar la relación en la que no te sentías correspondido. Dejarás los temores de lado y expondrás abiertamente tus proyectos. Tu número de la suerte para hoy es 4.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Una sensación de insatisfacción te invadirá, no tomes decisiones precipitadas, busca dentro de ti y encontrarás las respuestas que te devolverán la tranquilidad emocional. Alguien tratará de incomodarte en tu centro laboral ignóralo y no caigas en su juego. Tu número de la suerte para hoy es 11.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): Derrocharás seguridad y encanto, tendrás a todos a tus pies, disfrutarás siendo el centro de atención, pero deberás tener cuidado con tus comentarios sin querer puedes herir los sentimientos de alguien que en verdad te ama. Tu autosuficiencia te traerá algunos problemas con tus compañeros, sé más humilde y solidario. Tu número de la suerte para hoy es 5.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): Sueñas con la idea de iniciar una relación con alguien muy cercano, hoy tu trato hacia esa persona cambiará, la forma en que te corresponderá aumentará tus esperanzas. Estarás fastidiado porque la irresponsabilidad de un compañero retrasará tus actividades, tómalo con calma. Tu número de la suerte para hoy es 18.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Hoy los malentendidos quedarán en el pasado, el amor y las consideraciones mejorarán mucho tu relación, los detalles harán que cada momento junto sea inolvidable. Cuidado con documentos importantes, por falta de orden podrías extraviarlos. Tu número de la suerte para hoy es 7.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Tu vida sentimental será intensa, dejarás de lado compromisos para estar con esa persona que ha despertado una gran pasión en ti. Novedades inesperadas en lo laboral te traerán estabilidad económica. Tu número de la suerte para hoy es 20.