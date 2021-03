House of Gucci: Todo lo que se sabe de la nueva película de Ridley Scott

Ridley Scott es conocido por ser un gran director, nos regaló a todos Gladiador en el 2000 y también toda la franquicia de Alien. Y ahora, el galardonado cineasta traerá a la gran pantalla otra entretenida historia basados en hechos reales.

La película será House of Gucci, una proyecto biográfico que narrará la dinastía y los secretos de los 30 años de una de las casa de moda más reconocidas. Para esta película, el realizador se centrará en la historia real de Patrizia Reggiano, declarada culpable del asesinato de su exmarido Maurizio Gucci. También cabe destacar el reparto que ha reclutado el director. En él destacan nombres como los de Lady Gaga, Jared Leto y Adam Driver.

Con información de SensaCine

Una historia real

El filme está basado en el libro House of Gucci: A Sensational Story of Muder, Madness, Glamour, and Greed escrito por Sarah Gay Forden. Roberto Bentivegna es el encargado de escribir el guion de esta adaptación que gira en torno a la figura de Patrizia Reggiano. En la década de los años 80, Reggiano estuvo casada con Maurizio Gucci, quien fue uno de los líderes de la marca de moda. En 1995 recibió un tiro que acabó con su vida. El ejecutor del disparo fue un mercenario.

Años después, Reggiano protagonizó un conocido escándalo: fue acusada de ser la persona que contrató al asesino. En 1998 fue declarada culpable y sentenciada a 29 años de cárcel. Una vez en prisión, sus hijas apelaron que el tumor cerebral que padecía había afectado a su personalidad y eso la había conducido a cometer el crimen. Su sentencia se redujo a 26 años. Durante su estancia en prisión, Reggiano intentó suicidarse ahorcándose. En 2011, tras haber cumplido 18 años de condena, salió en libertad por buen comportamiento.

Un elenco de lujo

El elenco de House of Gucci está lleno de nombres conocidos en la industria cinematográfica. Lady Gaga será le encargada de meterse en la piel de Patrizia Reggiano, a quien se la apodó como la viuda negra italiana tras el asesinato de su exmarido. Originalmente, Scott le ofreció este papel protagonista a Angelina Jolie. Con House of Gucci, Lady Gaga añade un nuevo título a su filmografía, la cual cuenta con proyectos como American Horror Story, Ha nacido una estrella y la futura Bullet Train. Adam Driver, por otro lado, será Maurizio Gucci.

Otros de los nombres del elenco son los de Jeremy Irons quien dará vida a Rodolfo Gucci, el padre de Maurizio. Originalmente, estaba planeado que fuera Robert De Niro el encargado de interpretarlo. Jared Leto se meterá en la piel de Paolo Gucci y Al Pacino en la del padre de este último Aldo Gucci.

Primera fotografía