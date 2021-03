Identifican a un nuevo dinosaurio carnívoro que vivió en los Pirineos hace unos 66 millones de años

Se trataría de un troodóntido que en su edad adulta podía alcanzar los 2 metros de longitud y unos 20 kilos de peso.

Un grupo de científicos liderado por un miembro del Instituto Catalán de Paleontología (ICP) ha identificado un nuevo dinosaurio carnívoro que vivió en los Pirineos hace unos 66 millones de años, según un artículo publicado este lunes en Scientific Reports.

A partir de unos restos fósiles hallados en la Conca Dellà (Cataluña, España) en 2003, concretamente un hueso del pie, los expertos han podido determinar que perteneció a un troodóntido, un grupo de pequeños dinosaurios emplumados muy común en Norteamérica y Asia que hasta ahora era desconocido en Europa

T. insperatus represents the first troodontid species reported from Europe. Researchers hypothesize that it could have migrated from Asia to reach the Ibero-Armorican island during the Maastrichtian dispersal events. pic.twitter.com/aOCP4BMH3q

