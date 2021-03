Insólita revelación de una estrella de la UFC tras su última derrota por el título: «Estaba algo borracho, quizás tenía resaca»

Paulo Costa explicó los motivos de su caída ante Israel Adesanya, quien no ocultó su enojo por las excusas que puso el peleador brasileño

Paulo Costa perdió ante Israel Adesanya el pasado mes de septiembre y cortó su racha de 13 victorias en fila.Fuente: infobae.com

Después de sufrir la primera derrota de su carrera y cortar su maravillo ascenso en la UFC, el brasileño Paulo Costa habló por primera vez sobre esa estrepitosa caída ante Israel Adesanya en un combate en el que estuvo en juego el cinturón del peso medio. Y lo hizo para excusarse por perder por nocaut técnico ante el campeón nigeriano.

Costa, quien tenía un récord de 13–0 antes de su dura derrota ante Adesanya en septiembre de 2020, manifestó que en aquella velada no subió al octágono en las mejores condiciones: había bebido mucho alcohol la noche anterior.

“Estaba algo borracho cuando peleé. Quizás tenía un poco de resaca”, explicó Borrachinha –su apodo significa ‘goma pequeña’ en portugués y es por su elasticidad– en su canal personal de YouTube, haciendo referencia a aquel combate en Abu Dhabi en el que solamente soportó dos asaltos.

Muchos fanáticos se sorprendieron por la pobre actuación Paulo Costa en aquella velada, pero él reveló que estaba al “10 o 20% de capacidad” porque tuvo problemas para dormir y el alcohol le jugó una mala pasada.

Nocaut de Israel Adesanya a Paulo Costa

“No podía dormir por los calambres en las piernas. Recuerden que la pelea era a las 9 de la mañana y nos teníamos que levantar a las 5 de la madrugada para prepararnos, estirar, vendarnos las manos. No me dormí hasta las 2:30. Fue mi culpa y no culpo a nadie más por ello. Fue algo que elegí yo mismo, pero tenía que dormir porque no lo había hecho en las últimas 24 horas. Bebí vino. Mucho vino. Una botella de vino entera para quedarme dormido. Tomé una copa y no funcionó. Dos copas y no funcionó. La mitad de la botella y no funcionó. Y al final me la tomé entera”, argumentó el luchador de 29 años.

Borrachinha reconoció que no estaba en las mejores condiciones para pelear por el cetro de campeón. “Era una pelea por el título y estaba adormilado, bostezando, despreocupado… Estaba demasiado calmado”, dijo en plena preparación para su próximo combate, que será el 17 de abril contra el ex campeón Robert Whittaker.

Israel Adesanya se mantiene como uno de los campeones en la UFC (Foto: USA TODAY Sports)

Por su parte, Israel Adesanya salió inmediatamente al cruce de Paulo Costa al enterarse de sus excusas por la derrota en el UFC 253, donde el nigeriano defendió su cinturón después de que el brasileño había prometido noquearlo.

“Eso es gracioso. Algunas personas no están hechas para ese estilo de vida. Solo son excusas porque lo vencí, tal cual como había mencionado antes de la pelea. Son cosas que no son ciertas. Les diré una cosa: lo mejor que puede hacer es aceptar que perdió. Le hice gritar el trasero. El hecho de que siga tratando de poner todas estas excusas, solo lo hará peor a largo plazo. Solo trágate tu ego. No mientas y acepta que fuiste noqueado. ¿Qué es eso de decir que estaba borracho? Esas cosas no pasaron“, disparó el campeón nigeriano.