Invitados y víctimas del «dedazo» dan vida al MTS en Pando y Beni

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

El Movimiento Tercer Sistema (MTS), liderado por Félix Patzi, se consolida en los departamentos de Pando y Beni y sus ciudades capitales, Cobija y Trinidad, con invitados y políticos que fueron víctimas del “dedazo” de la dirigencia del partido azul.

Voceros del MTS y candidatos electos, en contacto con Página Siete, dieron cuenta que dicha organización política ocupa lugares preferenciales debido a que, entre otros factores, atinaron al elegir como candidatos a personalidades destacadas, que cuentan con gran respaldo de sectores sociales, pero que fueron descartadas por la cúpula del MAS.

Es el caso de Ana Lucía Reis, exalcaldesa de Cobija, que ganó ese municipio en 2010, en representación del MAS. Para las elecciones del 7 de marzo, fue postulada por el MTS. “Nuestro partido es del pueblo, las personas que quieran surgir pueden venir. Anteriormente, ella fue alcaldesa del MAS, pero como se sabe la compañera Ana Lucía Reis se vino a nuestro partido, donde le hemos abierto las puertas. Nosotros tenemos una ideología comunal donde el pueblo elige. Aquí no existe el ‘dedazo’”, afirmó el vocero del MTS en Pando, René Uchani.

Al 96,67% de las actas computadas, Ana Lucía Reis registra el 44,52%, con lo cual se corona como alcaldesa electa de Cobija. En segundo lugar quedó el candidato del MAS Erik Mollinedo.

“He sufrido bastantes presiones, problemas de machismo, políticos que quieren el poder para hacer daño (…), como quería ser candidata nuevamente logré que el MTS me presté su sigla política sin ningún tipo de compromiso, no nos han impuesto nada”, dijo Reís a radio Fides.

En el caso de la Gobernación pandina, según el conteo rápido de Ciesmori para Unitel, se perfila un balotaje entre Miguel Becerra del MAS y Regis Richter del MTS.

Antes de la inscripción de candidatos, organizaciones sociales afines al MAS eligieron a Richter como su candidato para la gobernación. Sin embargo, el político no fue tomado en cuenta por la cúpula del partido, que finalmente eligió a Becerra. La decisión generó descontentó en las bases.

El vocero del MTS, Uchani, dijo que están pendientes del resultado final para la gobernación y expresó que tienen la firme esperanza en que irán a un balotaje.

El caso de Beni

En Beni, el MTS invitó a dos personalidades que destacaron en el departamento por el servicio social que prestaron, en especial en la lucha contra la pandemia. Es el caso del médico Alejandro Unzueta y también del teniente coronel Cristhian Cámara, quien se destacó por auxiliar a la población en épocas de inundaciones.

En el caso de Cámara, los primeros días de diciembre de 2020, las organizaciones afines al MAS, después de una asamblea, lo proclamaron como candidato a alcalde de Trinidad. Él aceptó el reto, pero -comentó- días después, recibió una llamada que lo dejó fuera de la carrera azul.

“Prácticamente todas las organizaciones sociales definieron que fuera candidato, pero el presidente del MAS (Evo Morales) decidió que no fuera así. Él personalmente en una llamada telefónica me dijo que no confiaba en mi persona, que sabía que una persona del occidente –yo nací en Cochabamba- nunca sería alcalde o autoridad en el oriente y que por eso decidió que otras personas vayan por la alcaldía y la gobernación”, afirmó Cámara.

Según el cómputo oficial al 98,26%, Cámara, candidato del MTS, registra el 28,4% de votos y es el virtual alcalde electo de la capital beniana. En segundo lugar, está Ernesto Suárez, de la agrupación Todos, que logró el 22,9%. En tercera posición se ubica el candidato del MAS, que consiguió el 19,4%.

En el caso de la Gobernación beniana, según el conteo rápido, Alejandro Unzueta del MTS está con 41%. En segundo lugar se ubica Alex Ferrier del MAS con el 22%.

El presidente del MTS en Beni, Víctor Quispe, aseguró que su partido ganó la alcaldía y la gobernación. “Vamos a ganar en primera vuelta, solamente esperamos los resultados oficiales por protocolo”, indicó Quispe a este impreso.

El analista Paúl Coca expresó que el MTS manejó bien su estrategia y se acomodó a los perfiles de los candidatos que no fueron tomados en cuenta por el MAS, pero que tenían gran aceptación de la sociedad. Además, explicó que los aspirantes optaron por un frente con características similares al partido azul, que dista de los tradicionales frentes de “derecha”.

“Estas candidaturas encuentran un partido con el que se sienten muy cómodos, con el que ellos comulgan, que no tiene estructura y que está dispuesto a dar su sigla. Había una lectura política muy buena y aquí hay que tomar en cuenta la habilidad de Patzi. Estos candidatos no han ganado porque han postulado con el MTS, sino porque la imagen de ellos es muy buena”, afirmó Coca.