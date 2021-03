Iván Arias esperó cinco horas para votar y cuando pudo hacerlo olvidó el carnet

El candidato admitió estar nervioso por la ausencia de jurados. Su agenda se modificó

Fue un día con mucho estrés. Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz por la agrupación Somos Pueblo, tuvo que esperar unas cinco horas para votar, pero cuando le tocó el momento de ejercer su derecho había olvidado su carné de identidad.

“Entré muy rápido al recinto y cuando me aproximo a la mesa, no tenía mi carnét de identidad, lo dejé en el auto. Estaba muy nervioso, pero ahora estoy más tranquilo, pues he votado”, afirmó Arias a EL DEBER.

Arias figura entre los 220 ciudadanos que están inscritos en la mesa cuatro del Colegio Franco Boliviano de la zona de Achumani, al sur de La Paz.

El candidato había previsto emitir su voto a las 08:00, pero solo uno de los jurados se había llegado para esa hora. Arias expresó su preocupación y luego de 42 minutos de espera asumió la decisión de retirarse para volver liego del mediodía.

La mesa donde estaba inscrito el candidato se instaló a las 11:00 con jurados ciudadanos que estaban en la fila de votación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que atendió muchos reclamos de esta naturaleza, anunció que no había límites de horario para la habilitación de mesas.

Arias retornó a su recinto de votación, pero para esa hora las filas en el colegio Franco Boliviano eran enormes y muchos electores exigían a los jurados celeridad.

Cuando el postulante a la silla edil paceña llegó a la mesa, buscó en sus bolsillos, pero no halló su carné de identidad. “Ese es un documento imprescindible para que pueda votar”, afirmó el presidente de la mesa cuatro.

Al final, Arias pudo votar, pero con mucho nerviosismo. Los periodistas querían verlo votar y decenas de ciudadanos exigían que la fila avance. “¡Apuren! ¡Mucho show”!, gritaron algunos. Otros, terminaron aplaudiendo a Arias.

La agenda del candidato, que hizo notar su preocupación por los percances de este domingo, se modificó por completo. Arias se replegó a su cuartel general, en el hotel Camino Real, para esperar los resultados de la contienda.