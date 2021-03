Johnny Torrez promoverá «racionalización» de gastos en el Gobierno Municipal de Tarija

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

En entrevista con El Noticiero de Canal 15, el alcalde electo informó que se ha reunido con los sindicatos de trabajadores municipales y descarta despidos masivos

Fuente: elPeriódico-Marzo

El alcalde electo de Tarija, Johnny Torrez Terzo, analizó la realidad económica por la que atraviesa el Gobierno Municipal tras obtener el primer “pantallazo” de la institución, gracias al trabajo que están realizando las comisiones para la transición de autoridades.

En entrevista exclusiva con El Noticiero de Canal 15, manifestó que la urgente necesidad de optimizar los recursos económicos pasa por despojarse de todo gasto insulso, sin embargo, estimó que no se requerirá de realizar “despidos masivos” de trabajadores municipales, que están en vigilia hasta que este asuma el cargo.

“Me he reunido con los cuatro sindicatos de trabajadores, se les ha explicado que no hay ningún ánimo de masacrar ni nada por el estilo, pero sí vamos a racionalizar, tener sentido común, de entender que la Alcaldía está al servicio de Tarija y no al revés, ahí se tiene que optimizar todos los recursos que tenemos”, argumentó.

En ese orden, el político abordó el proceso de transición nunca antes visto en la institucionalidad tarijeña, dado que dos equipos técnicos, uno de la gestión municipal saliente y el segundo de la administración entrante, están recopilando el estado económico y de proyección para las iniciativas sobre las que Torrez deberá marcar el rumbo.

“Lo que queremos es que la transición le evite daño a la ciudad, a la economía, lo que está mal hay que corregir (…), yo he conversado con los dirigentes, una parte gruesa de nuestro equipo se ha dedicado a hacer campaña y otra a estudiar la Alcaldía, a ver las obligaciones, temas difíciles como el Puente 4 de Julio, yo no lo tengo que esquivar, hay que conversar con la gente sobre estos temas”, agregó.

El APUNTE

Diagnóstico sobre el municipio

Torrez Terzo explicó que el equipo destinado para evaluar el estado del Gobierno Municipal, identificó como una de las mayores deficiencias la falta de “digitalización” tanto en la Alcaldía como en el Concejo.

“Ya hemos terminado la digitalización del catastro, comprando dos nubes de Bs 2000 cada una”, explicó, ejemplificando una tarea realizada durante este tiempo en servidores de internet.