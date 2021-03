Jorge Ruth, el exarquero boliviano que empieza a triunfar como DT en Estados Unidos

La desorganización dirigencial de Sport Boys y la crisis futbolística, que golpeó a este club en 2019, lo impulsaron aún más a buscar mejores días a más de 6000 kilómetros de Bolivia. “En el país, la dirigencia me cansó porque siempre al futbolista lo quieren hacer ver como el malo de la película”, dijo a DIEZ el exarquero cruceño Jorge Ruth. No descarta retornar al país, pero después de haber dado otros pasos importantes en su carrera.

Inicialmente había decido colgar los guantes, tras una conversación con su familia. Sabía que la decisión era apresurada –tenía 36 años-, pero debía priorizar el bienestar de su esposa (Yuvinka Zurita) y sus hijos (Jorge Luis, Nayara, Abigail y José David). También pesaron en su determinación los problemas políticos y económicos en Bolivia.

Hace un año y medio, el Naples United Football Club, que compite en la National Premier Soccer League de Estados Unidos, le dio la oportunidad de que retornara a las canchas como portero. Todo estaba listo para que a inicios de 2020 debute en la US Open Cup, pero el torneo fue suspendido por la pandemia. Su deseo de ser un golero internacional se frustró.

Ruth inició su carrera en Oriente Petrolero (2015), después pasó a La Paz Fútbol Club (2016). Sus siguientes equipos fueron Blooming (2007-2010/2013-2014), Universitario de Sucre (2011), San José (2011-2012), Petrolero de Yacuiba (2012-2013 / 2018), Real Potosí (2014), Ciclón (2015-2016) y Nacional Potosí (2017-2018).

Ruth (dcha) es preparador de arqueros en la escuela de fútbol Azzuri Storm. Foto: Gentileza Ruth

La ‘segunda’ fue la vencida

Todo apuntaba a que el Covid-19 podía seguir cerrando puertas a su paso, pero a Ruth le sucedió lo contrario. El mismo club que intentó contar con sus servicios como futbolista, lo invitó a convertirse en el entrenador principal del primer plantel.

“El pasado domingo (14/3) debuté como DT y con una victoria”, contó Ruth, muy emocionado por el auspicioso arranque en su nuevo camino. Su rival fue Brothers FC, el último campeón del estado de Florida. El marcador fue de 4-3.

Para Ruth ha sido clave el estar predispuesto a enfrentar los retos que se le han presentado y también la capacitación que ha buscado, tiene la licencia correspondiente para trabajar como entrenador en esa división y pronto obtendrá la profesional. Asimismo, el avanzar etapa por etapa fue importante, antes ya había dirigido la categoría infanto-juvenil. “Dios va a preparando el camino para darte cosas grandes”, expresó.

El aprendizaje no termina y por eso mantiene contacto con entrenadores bolivianos como Miguel Loayza, Wilson Escalante, Jorge Landívar y Jorge ‘Coco’ Mavila. El objetivo es ‘absorber’ lo mejor de cada uno para transmitirlo a sus dirigidos.

Jorge junto a su esposa, Yuvinka Zurita, y sus hijos; Nayara, Abigail y José David. Foto: Gentileza Ruth

El fútbol, el ‘verdadero’ idioma universal

El inglés no ha sido una barrera para que Ruth pueda comunicarse con sus dirigidos, aunque la mayoría se comunica a través de este idioma. “El fútbol es un ‘idioma’ universal. No hablar inglés no ha sido un obstáculo para mí, pero estoy aprendiendo”, reconoce el exportero celeste.

En este camino, los jugadores bolivianos que militan en el Naples se han convertido en el apoyo de Ruth para transmitir su conocimiento al resto del grupo. Se trata de Jorge Moreno (delantero), Ivo Wilfredo (volante ofensivo) y de Brayan Antelo (arquero). «Estoy muy agradecido con ellos», manifestó.

No descarta su retorno al país

Ruth logró el sábado su segunda victoria como DT, esta vez, frente a Palm Beach Stars 2-1. Su objetivo a corto plazo es llevar a lo más alto al Naples y sueña con seguir avanzando hasta llegar a dirigir un club de la máxima división del fútbol estadounidense, la Major League Soccer (MLS).

Espera que su trabajo también sea conocido en el país y recibir invitaciones de las entidades deportivas más importantes. Además, considera que sería un “honor” que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) también lo tenga en cuenta para dirigir una selección nacional.

“Sería una linda sorpresa recibir un llamado así, pero también estoy consciente de que debo ir quemando etapas hasta que llegue esa oportunidad”, reconoció.

Su hijo José David sigue sus pasos, se está formando como futbolista. Foto: Gentileza Ruth

“Lo que se hereda no se hurta”

Jorge vive una de las experiencias más gratificantes de su vida, no solo porque dirige al Naples, también porque su hijo menor, José David, está empezando a formarse como futbolista. “Verlo crecer a mi hijo es lo más hermoso que me puede pasar y más si disfrutamos del deporte”, expresó.

Su sueño es compartir el vestuario con su pequeño y juntos puedan conseguir logros importantes. “Qué lindo es que los dos crezcamos juntos, el como futbolista y yo como entrenador”, subrayó.

Ruth paralelamente dirige a la escuela de fútbol Scorpio. Foto: Gentileza Ruth​

Una pesadilla

La pandemia hizo pasar uno de los peores momentos a Ruth, ya que su papá, Ervin, se infectó de coronavirus en Bolivia y solo le pudo hacerle seguimiento vía telefónica. “Fueron momentos muy duros, ya que mi mamá (Ana María Cruz) también estuvo delicada de salud. Ojalá pronto nos podamos dar un abrazo”, concluyó muy emocionado.