Joselito: “No sabía que era el jugador con más partidos en el fútbol profesional”

A sus 38 años, Joselito Vaca se convirtió en el jugador con más partidos oficiales disputados en el fútbol profesional boliviano. El mediocampista de Blooming sumó su partido número 628, la noche del domingo cuando su equipo igualó (2-2) con Independiente Petrolero de Sucre.

“La verdad que no sabía que era el jugador con más partidos en el fútbol profesional de Bolivia, pero estoy contento porque eso demuestra que tuve una continuidad en el fútbol y por eso tuve la oportunidad de jugar muchos partidos. Tengo un año más de contrato con Blooming y espero seguir jugando. Estoy contento y ojalá vengan muchos partidos más.”

El mediocampista de la academia cruceña, reconoce que el estar tantos años activo es gracias a los cuidados y a su profesionalismo, y que aún no piensa en el retiro.

“El cuidado es importante ya que vivimos de nuestro cuerpo y si no nos cuidamos no podríamos llegar a jugar muchos partidos. No sé cuánto tiempo más jugaré, pero me siento bien todavía, me levanto con muchas ganas de entrenar, de seguir concentrando, de seguir con los compañeros, disfruto de estar con ellos y compartir el camarín”, agregó.

Joselito recuerda que su debut en el fútbol profesional fue en 1999, cuando el DT Cata Roque lo hizo debutar de titular ante The Strongest.

“Debuté en Oriente y luego me fui a la MLS de Estados Unidos, donde jugué en el FC Dallas y el Red Bulls New York entre 2001 y 2004. En 2005 pase a Blooming, en 2009 volví a Oriente, en 2012 jugué en el Deportivo Pasto de Colombia y desde 2013 estoy en Blooming”, recuerda.

El ‘Chico de Mapaizo’ superó al beniano Nicolás Suárez, que llegó a 627 encuentros oficiales jugados. Suárez se retiró en 2015, en Universitario de Pando.

La noche del domingo Joselito saboreó un trago agridulce tras el partido ante Independiente. Si bien marcó un récord en el fútbol boliviano; sin embargo, no pudo festejar una victoria con su equipo.

“Lamentablemente no se ganó ante Independiente, dejamos escapar puntos en casa, pero ahora hay que pensar en lo que se viene, porque necesitamos sacar puntos fuera de casa. Esto recién comienza”, finalizó.