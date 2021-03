Jugadores de Always respaldan a Fabol

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

David Paniagua, representante de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), aclaró ayer que los jugadores de Always Ready “nos expresaron su total apoyo”. Sin embargo, el presidente del cuadro millonario, Andrés Costa, adelantó que luego de reunirse con los capitanes de su plantel, se decidió que el equipo viajará a Tarija para medirse con Tomayapo, el jueves (20:00).

“El sábado tuvimos una reunión por Zoom, participaron 18 futbolistas de Always. Expresaron su total apoyo. Si firman o no firman, eso ya no tiene importancia”, apuntó Paniagua.

Mientras tanto que Costa dijo que “los capitanes de Always nos aseguraron que el equipo viajará a Tarija y no se sumarán a la postura intransigente de Fabol”.