Juntas Escolares de Tarija se movilizan exigiendo ítems y condiciones para el estudio

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Acusando falta de cerca de 100 ítems para la contratación de profesores que deben asumir materias complementarias y otros funcionarios administrativos, las juntas escolares de padres de familia marcharon este lunes por las calles centrales de la ciudad de Tarija, pidiendo ser atendidos por las autoridades del Gobierno Nacional.

La presidente de la Junta Escolar de Cercado, Florencia Irahola, declaró que hay un pliego petitorio a nivel nacional sobre este tema.

“El compromiso del Ministerio de Educación era cumplir con estas solicitudes, no solamente con los ítems de nueva creación, sino también por crecimiento vegetativo, progresivo, necesitamos ítems por las horas de materias como física y química, que no se pagan hace años, se ha movido la malla curricular, pero estas no han sido aumentadas, tenemos porteros y administrativos que están sin sueldo”, detalló.

En ese entendido, la dirigente expresó su preocupación debido a que tampoco existen las condiciones adecuadas para el desarrollo eficiente de la educación virtual.

“No se están entregando las computadoras Kuaa pese a que ya hay un acuerdo”, acotó Irahola.