Keanu Reeves protagonizará “BRZRKR”, la película de Netflix basada en su cómic

Keanu Reeves quiere o pretende seguir expandiendo su lista de éxito, el actor de Matrix ahora estará en el proyecto BRZRKR, una adaptación cinematográfica de Netflix de su propio cómic.

Pero este no es el único proyecto que está desarrollando la plataforma de ‘streaming’ de la gran ene. También estrenará una serie de anime basada en las historietas del actor. Reeves producirá y protagonizará ambos proyectos. En la ficción prestará su voz.

Ha sido la cuenta de Twitter de Netflix la que ha revelado la noticia. “¡Noticias emocionantes! Netflix está desarrollando una película de acción real y una serie de anime basadas en BRZRKR de Keanu Reeves, una saga épica brutal sobre las batallas de un guerrero inmortal a lo largo de 80.000 años. Reeves producirá y protagonizará la película y pondrá voz en el anime”.

BRZRKR -cuya primera entrega ya ha vendido 615.000 copias- sigue a un hombre mitad mortal y mitad dios llamado Berzerker. Está obligado a vivir la violencia aunque eso suponga el sacrificio de su salud mental. Ha recorrido el mundo durante siglos y la única forma que ha encontrado de seguir viviendo es la de servir al gobierno de Estados Unidos peleando en batallas que nadie más podría llevar a cabo. A cambio, Berzerker conseguirá saber la verdad sobre su propia existencia y cómo ponerle fin.

Reeves ya reconoció en verano de 2020 que le gustaría dar vida a este personaje . “¡Me encantaría interpretar a Berzerker! Es una historia muy divertida, así que si no soy yo, con suerte alguien podrá interpretarlo”, contó el actor en USA Today cuando se anunció el cómic.

Exciting news! Netflix is developing a live action film AND follow-up anime series based on Keanu Reeves’ BRZRKR, a brutally epic saga about an immortal warrior’s 80,000 year fight through the ages. Reeves will produce and star in the film, and voice the anime. pic.twitter.com/RVWEuBCXTJ

— NX (@NXOnNetflix) March 22, 2021