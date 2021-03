Kumail Nanjiani, Nick Kroll y Penélope Cruz se unen a la serie animada de vacunas de Bono, “Pandemica”

La organización contra la pobreza y la salud cofundada por Bono, vocalista de U2, The ONE Campaign, ha estrenado una serie de animación titulada Pandemica, según The Hollywood Reporter.

La serie comienza con sus protagonistas atrapados en un purgatorio pandémico, sin saber cuánto tiempo permanecerán en cuarentena, aislados de sus amigos y familiares. Samuel Arnold, Connie Britton, Patrick Adams, Meg Donnelly, Danai Gurira, Nick Kroll, Laura Marano, Phoebe Robinson, Michael Sheen, David Oyelowo y Calum Worthy también prestan sus voces a la serie.

La serie de animación llama la atención sobre la discrepancia en la distribución de vacunas entre los países ricos y los menos afortunados. Estados Unidos sigue ampliando su distribución de vacunas más allá de las personas de alto riesgo y en varios grupos de edad, mientras que otros países aún no han vacunado a sus poblaciones más vulnerables.

El líder de U2, Bono, se refirió a la desigualdad en la distribución de las vacunas diciendo: “El lugar donde vives no debería determinar si recibes estas vacunas que salvan vidas”. Bono explicó que “tenemos que comprometernos a garantizar que miles de millones de personas de todo el mundo no se queden al final de la cola… Si la vacuna no está en todas partes, esta pandemia no irá a ninguna parte“. Oyelowo y Cruz subrayaron la necesidad de garantizar que nadie se quede atrás: que la promesa de una vacuna se cumpla para todos, sin importar dónde se viva.

La serie durará siete episodios, y en el primero participarán Donnelly, Nanjiani y Robinson. Las estrellas se han reunido en Pandemica, ya que tanto los comediantes como los actores ganadores de un Oscar se han unido a la lucha internacional de The One Campaign por la igualdad sanitaria.

Los siete episodios, que suman un par de conmovedores minutos, están disponibles en el canal de YouTube de The One Campaign. Vea el tráiler de Pandemica a continuación: