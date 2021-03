La deuda por las acciones de Fancesa se mete en la pelea entre CST y MAS

La administración del gobernador transitorio Efraín Balderas decidió seguir adelante con las negociaciones con el Grupo Gloria por la deuda que mantiene la Gobernación con esta, por la reversión de las acciones de Soboce en Fancesa en 2010. Así lo reveló ayer el presidente de la empresa y representante de la Gobernación en el directorio, Armin Cortez. A Chuquisaca Somos Todos (CST) no le gustó para nada la noticia. Sospecha que el MAS busca dejar a la Gobernación en “bancarrota” ante una inevitable derrota de su candidato en la segunda vuelta electoral del 11 de abril, por lo que calificó como una “traición” al departamento la decisión que tomó el Gobernador. ¿Qué dijo el MAS? Tachó la postura de CST como descabellada. “La oposición está loca”, dijo ayer su candidato a la Gobernación, Juan Carlos León.

Así está el caso

En 2010, el gobierno de Evo Morales, por medio del Decreto Supremo 0616, revirtió las acciones que tenía Soboce en Fancesa a favor de la Gobernación de Chuquisaca (el 33,34 por ciento del total) y le ordenó pagar por ellas en un plazo de 180 días, previa valuación del paquete accionario por parte de una empresa independiente.

Esa deuda sigue vigente. Cortez informó ayer que el proceso viene arrastrándose desde 2012. “Son varios años ya que está durando el mismo y que tiene varias particularidades”, afirmó en un contacto con Correo del Sur Radio FM 90.1

En ese marco, informó que el Gobernador ordenó conformar una comisión para proseguir con las negociaciones con el Grupo Gloria, la actual propietaria de Soboce, porque así lo manda el decreto. Cortez forma parte de ella. “No se ha llegado todavía a ningún tipo de acuerdo”, apuntó, debido a las “diferencias sustanciales” entre ambas partes en los campos legal y económico. “Todo está bajo la supervisión de la Procuraduría General del Estado, que es parte coadyuvante en este proceso”, agregó.

Consultado sobre si está previsto que las negociaciones concluyan antes de que la nueva administración departamental asuma el mando de la Gobernación, Cortez no cerró la posibilidad, pero remarcó que el proceso no es sencillo. “Reitero: es un proceso de negociación que ya abarca ocho años consecutivos, y todavía no se llega a un entendimiento. Se han hecho grandes avances, pero no hay un documento final”, insistió.

La postura de CST

El candidato de CST a la Gobernación, Damián Condori, en un comunicado, calificó la decisión de Balderas como “una acción claramente política”, que busca “agravar la situación financiera” de la Gobernación, ante una inevitable derrota el 11 de abril, y agregó esa decisión la debe tomar el próximo gobernador.

“Es una nueva traición al departamento (…) Lo único que quiere es entregar una gobernación en bancarrota a la nueva (administración departamental) Nosotros vemos negociaciones oscuras por parte de algunos funcionaros que quieren o pretenden sacarle tajada a esto”, dijo, por su parte, el asambleísta electo por CST y jefe de campaña de Condori, Luis Ayllón.

Por lo mismo, anunció que CST tomará acciones legales contra el Gobernador si sigue adelante con su intención de pagarle al Grupo Gloria.

“Están locos”

León, candidato del MAS a la Gobernación, negó de manera rotunda que su partido tenga un plan para dañar las finanzas de la Gobernación.

“La oposición está loca, parece. Está ansiosa de poder. Quiere ganar votos con mentiras. ¡Dios mío! En tiempos de democracia, les pedimos que hablemos con sinceridad, sin mentirle al pueblo. Nosotros estamos trabajando nuestra propuesta, llegando a la gente, casa por casa, y ellos con estas cosas. Nosotros no jugamos sucio al fútbol, no jugamos sucio en tiempos de democracia (…) Ni nos hemos acordado (de ese tema) Estamos trabajando en conquistar el voto de la gente (…) Esto ya pasa de la raya (…) Queremos desmentir categóricamente esa aseveración”, dijo el candidato.