La educación en tiempos de Choquehuanca

…Amanece en Bolivia y la profesora Javiera Ramirez, una valiente chicheña que vive en Santa Cruz se levanta muy temprano, recordando que se acostó muy tarde.

Es maestra…

Va a la sala, mira su improvisada mesa de trabajo, ve sus cuadros en cartulina y mentalmente piensa en los cinco vídeos cortos que terminó de editar a las tres de la mañana…

Está cansada, le duele la cabeza pero sus alumnos esperan. Revisa su teléfono y se presta megas.

En alguna pausa tomará su desayuno.

Listo, otro día de trabajo espera.

Mientras…

En Pando, don Gino sale para el trabajo cuando su mujer le dice:

– No te olvidés de dejarme para el internet de los muchachos.

Son cuatro hijos, todos necesitan de una computadora que no tienen.

Usan sus teléfonos, pero les falta el waifai que no pueden pagar en casa.

No importa…

Los muchachos se irán al internet de la vuelta. El sitio es propiedad de un amigo, un buen tipo que a ellos les cobra solamente cincuenta centavos la hora; eso ayuda mucho.

En otro lado…

A poca distancia de Yapacaní, doña Susi está pensativa. No se anima a tocar la reja de su compadre tan temprano.

La noche anterior, Germán Cueto, el compadre, le prometió prestarle una laptop para que su ahijada, la flamante bachiller 2021 rinda su examen de lenguaje; también le prometió pasarle la clave de su waifai.

Ahora doña Susi duda en golpear la reja tan temprano.

Le avergüenza molestar a esa hora, pero realmente necesita la ayuda.

Mientras, en Cachuela Esperanza…

El profesor Alí Veliz Ramirez despierta a su hijo mayor, necesita la ayuda del muchacho.

– Hijo, ¿cómo se hace para entrar a zoom?, necesito empezar mi clase en un ratito, ayúdame por favor -le dice al soñoliento muchacho.

– Papá, ayer le enseñé, ¡dos veces! -responde entre brumas el pelau.

– Me olvido puej hijo, todavía me patea la tecnología -responde en tono resignado el viejo maestro.

…Amanece en Bolivia y millones de familias y valientes maestros comparten un problema común llamado educación.

Todos con la idea de cumplir: Los maestros enseñando, los alumnos aprendiendo y los padres haciendo milagros para cumplir con ambos.

Amanece en Bolivia y en México, el presidente Arce miente de la manera más cínica , mientras en La Paz, su gente revisa la agenda del día.

Es llamativo:

En ninguna de las agendas figura la palabra educación, todo el movimiento de trabajo está concentrado en la palabra persecución.

…Amanece en Bolivia y hay amenaza de lluvia, pero no precisamente de agua.

Algo muy feo se viene.

El ESCRIBIDOR.

Fuente: eju.tv