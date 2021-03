La emoción de Pelé luego de recibir la vacuna contra el coronavirus: «Hoy ha sido un día inolvidable»

O Rei fue inoculado y dejó un mensaje donde les pidió a sus millones de seguidores que se sigan cuidando

La pandemia de COVID-19 no da respiro y avanza la vacunación en diversas partes del mundo. En Brasil le llegó el turno a Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, que fue uno de los mejores futbolistas de la historia y que ganó tres Mundiales con su selección en 1958, 1962 y 1970. A sus 80 años, O Rei integra el grupo de riesgo por su edad y recibió la inmunidad para el virus que tuvo su primer caso en el vecino país el 26 de febrero de 2020.

La noticia la publicó el propio ex jugador del Santos en su cuenta de Instagram: “Hoy ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas, mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible. Cuando salga, no olvide usar una mascarilla y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el prójimo y ayudarnos unos a otros”. Es acompañado por una foto donde aparece Pelé saludando con el pulgar de su mano izquierda hacia arriba.

No se especificó qué vacuna le aplicaron a la leyenda del futbol, pero se dio por hecho que se trató de la primera dosis. Las vacunas autorizadas hasta ahora en Brasil (la china CoronaVac y la sueco-británica de AstraZeneca). Se sabe que el ex jugador se mantuvo resguardado en su domicilio de Brasil durante la pandemia para evitar cualquier tipo de riesgos.

La publicación en dicha red social tuvo casi 295.000 “me gusta” entre los 5,7 millones de seguidores que tiene O Rei. Mientras que la cuenta oficial de Twitter del Santos celebró su vacunación: “Para alegría de la nación Santista y del mundo entero, el Rey Peló ha sido vacunado contra la COVID-19”, fue el posteo.

El mensaje del Santos por la vacunación de Pelé (@SantosFC).

Pelé brilló en los años cincuenta y sesenta donde obtuvo seis títulos en la Serie A (O Brasileirao) con el Santos, dos Copas Libertadores de América y dos Intercontinentales. Se suman las mencionadas conquistas en los Mundiales, en Suecia, Chile y México. Además, el pasado 23 de febrero se estrenó su documental en Netflix. Además, según su estadística oficial marcó un total de 1.284 goles entre el Santos (1.220) y su breve paso por el Cosmos (64) de los Estados Unidos. Se suman a los 77 que consiguió con la selección de su país donde por ahora es el máximo artillero histórico y le lleva 13 a Neymar.

Por su edad el ex crack integra el segmento de prioridad para la aplicación de vacunas. En Brasil se han aplicado por ahora más de 8,4 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y ya hay más de 1,9 millones de personas que recibieron la doble inoculación para la inmunización según indica el sitio Our World In Data.

Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, pues se contabilizan más de 10,6 millones de contagios así como más de 256.000 fallecido por la pandemia de Covid-19.