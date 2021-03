La FAO advierte que el mundo enfrenta una escasez de alimentos

Los desastres naturales, el cambio climático y las enfermedades que atacan los cultivos y el ganado se ven agravados por el impacto de la pandemia de COVID-19 en la agricultura y la seguridad alimentaria, según un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

«En ningún otro momento de la historia la agricultura se ha enfrentado a tal variedad de riesgos familiares y desconocidos, interactuando en un mundo hiperconectado y un panorama que cambia precipitadamente», reza el reporte publicado por la agencia de noticias RT.

El estudio destacó que la agricultura sustenta los medios de vida de más de 2.500 millones de personas, la mayoría de ellas en países de bajos ingresos, donde ese sector sigue siendo un motor clave para su desarrollo.

La agricultura «sigue absorbiendo una parte desproporcionada de los daños y pérdidas provocados por los desastres», destacó la FAO. La frecuencia e intensidad crecientes de estos cambios «están perturbando la vida de las personas, devastando los medios de subsistencia y poniendo en peligro todo nuestro sistema alimentario”.

Según el informe, de 2008 a 2018, miles de millones de dólares se perdieron como resultado de la disminución de la producción agrícola y ganadera tras los desastres. Las pérdidas en estos sectores durante el período alcanzaron los $us 30.000 millones para África subsahariana y del norte, y $us 29.000 millones para América Latina y el Caribe. En este lapso, Asia experimentó una pérdida de producción agrícola y ganadera valorada en unos $us 49.000 millones.

En diciembre pasado, la ONU advirtió que el coronavirus podría contribuir a que otros 251 millones de personas caigan en un estado de pobreza extrema, elevando el número total a más de 1.000 millones para el año 2030.

Fuente: ABI