‘La guerra de los Gales’: Harry y Guillermo, una pelea con las mismas armas que usaron sus padres

En los años noventa, el príncipe Carlos y la princesa Diana se disputaban el control de la narrativa sobre sus problemas maritales. La prensa de la época bautizó como “la Guerra de los Gales” la rivalidad sostenida por el heredero del trono británico y su esposa en los medios de comunicación, nutridos de las filtraciones y entrevistas que cada uno de los cónyuges –todavía estaban casados– proporcionaba a sus biógrafos y periodistas afines para socavar la imagen del otro y ganarse el favor del público. “Era como una piscina de sangre filtrándose lentamente por debajo de una puerta cerrada”, describió años después el que fuera secretario privado de Diana, Patrick Johnson, el ambiente del palacio de Kensington en esa época.

Tres décadas después, son los hijos de Carlos y Diana, el príncipe Guillermo y el príncipe Harry, quienes han abierto fuego cruzado.

Según filtraban este miércoles a The Times fuentes del palacio de Kensington –la residencia oficial del duque de Cambridge–, varios trabajadores de dicho palacio se quejaron de haber sido víctimas de bullying por parte de Meghan Markle en 2018, cuando la duquesa de Sussex y su marido, el príncipe Harry, aún compartían oficina y equipo con el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Rápidamente, los duques de Sussex desmintieron la información de The Times con un comunicado en el que hablaban de una campaña de difamación orquestada para desprestigiar a la duquesa de Sussex antes de su esperada entrevista con Oprah Winfrey. Al mismo tiempo, sus abogados aseguraba que The Times había “sido utilizado por Buckingham para vender una narrativa completamente falsa” sobre Meghan antes de que esta hable “abierta y honestamente de su experiencia en los últimos años”.