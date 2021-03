La historia de Patrizia Reggiani, la ‘viuda negra’ acusada de planear el asesinato del heredero de Gucci

Después de tener dos hijas juntos, Maurizio dejó a Patrizia por otra mujer (más joven) en 1991. Según los informes, se fue un día y nunca regresó. Al año siguiente, a Patrizia se le diagnosticó un tumor cerebral, que le pudieron extirpar. En 1993, Maurizio vendió su participación en Gucci a Investcorp por $ 120 millones, una decisión que molestó a Patrizia muy involucrada con la marca durante el tiempo que duró su matrimonio.

Dos años después, Maurizio murió abatido a tiros cuando entraba a su oficina una mañana de primavera. Patrizia fue inmediatamente sospechosa, pero no fue hasta el 31 de enero de 1997 cuando fue arrestada y en 1998 fue declarada culpable de organizar la muerte de su esposo.

En el juicio se supo que Patrizia había contratado al pistolero y al conductor de la fuga para matar a Maurizio con el objetivo de asegurarse que no volvería a casarse con su entonces nueva pareja, Paola Franchi, y desheredar a las hijas del matrimonio, Allegra y Alessandra. Fue detenida después de que uno de sus cómplices se jactara del asesinato. La prensa pronto tuvo un nuevo apodo para ella: Vedova Nera, la Viuda Negra.

Después de ser declarada culpable, Patrizia fue sentenciada a 26 años de cárcel y, como se sabe, rechazó su primera oferta de libertad en 2011 porque le exigía tener un empleo. En 2014 cambió de opinión y aceptó un trabajo en una bisutería milanesa llamada Bozart. En su primer día de trabajo los paparazzi la encontraron y la interrogaron: «¿Por qué contrataste a un sicario para que matara a Maurizio Gucci? ¿Por qué no le disparaste tú mismo?» ¿Su respuesta?: «Mi vista no es tan buena. No quería fallar».