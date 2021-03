La Juventus dejará salir a Cristiano si llega una oferta

Si el portugués comunica su intención de marcharse y aparece un equipo dispuesto a ofrecerle 25 millones, los italianos están abiertos a negociar.

Fuente: https://as.com

«Cristiano es el mejor jugador del mundo y no vamos a soltarle». Fabio Paratici, tras la humillante derrota con el Benevento, reiteró la postura pública de la Juventus sobre el futuro de Cristiano. La Vecchia Signora defiende su inversión y el orgullo por contar con el exmadridista en sus filas, pero es inevitable pensar en muchos cambios de cara al próximo curso, y en las posibles ofertas que pueda tener.

La temporada bianconera está siendo desastrosa. Después del adiós a la Champions, el traspiés con los campanos hizo casi imposible soñar con el Scudetto, ya que el primer puesto del Inter sigue a 10 puntos con el mismo número de partidos disputados.

Perder el que habría sido el décimo título seguido es un golpe duro para la Juve, que fichó a Cristiano para triunfar en Europa y, después de las decepciones con Ajax (cuartos), Lyon y Oporto (octavos), está perdiendo también su hegemonía doméstica.

Lo que los bianconeri necesitan es una pequeña revolución reforzando delantera y mediocampo y, quizás, buscando un técnico con experiencia en lugar de Pirlo, que antes de tomar las riendas de este proyecto nunca había entrenado. Para eso hacen falta inversiones muy importantes y, en este sentido, el adiós de Cristiano Ronaldo sería una gran ayuda.

Si llega una oferta…

El portugués pesa en el balance de los italianos 87 millones por temporada, entre lo que cuesta su sueldo y la amortización de los 100 millones que percibió el Madrid. La Juve, según pudo saber AS, por esa razón no forzará la permanencia en Turín del portugués.

La voluntad de Cristiano, como informó este periódico, está clara: volver al Real Madrid cuánto antes. El delantero nunca desmintió esos rumores y no pondrá obstáculos económicos para realizar este deseo. De momento, sin embargo, en la Juve no han recibido ofertas ni hubo contactos para el traspaso del portugués.

El club espera con tranquilidad lo que le deparará el mercado. Si Cristiano comunicara su intención de marcharse presentando una oferta concreta, la entidad italiana estará abierta a negociar y le dejaría salir sin ningún problema. Eso sí, el equipo interesado debe poner sobre la mesa al menos 25 millones de euros: es la cantidad que evitaría pérdidas para el balance juventino.

Si esa propuesta no llega, no obstante, los turineses se quedarán encantados con Ronaldo en el último año de su contrato. No forzarán su permanencia, pero tampoco su adiós: el destino del exmadridista depende solo de él.