¿La Libertadores 2021 se jugará en El Alto? «No depende de Always», dice Costa

Paola Calle / El Alto

Consciente de que está contra el tiempo, el presidente de Always Ready, Andrés Costa, advirtió ayer que la posibilidad de que su equipo juegue la Libertadores en El Alto “no depende del club”. Cuando falta 17 días para el sorteo del torneo internacional y menos de un mes para el inicio de la fase de grupos, aún no se iniciaron los trabajos para instalar la iluminación del estadio.

“El estadio Municipal de Villa Ingenio no depende de Always Ready, dependemos de la decisión de otras autoridades. Hemos hablado con muchas autoridades de El Alto y del Gobierno, que nos han prometido que se iba a tener luminarias, pero al 100% prometerles (a los hinchas alteños) algo que no depende de nosotros es totalmente irresponsable”, aclaró ayer Costa.

El sorteo del certamen de clubes más importante de la región será el 9 del próximo mes. La fase de grupos se jugará entre las semanas del 21 de abril y del 26 de mayo. La fecha 1 será en la semana del 21. “Está garantizada la construcción de las luminarias. Ahora lo importante es el tiempo. Esperemos que nos den los tiempos”, reconoció el empresario. En febrero de este año, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, informó que se requiere una inversión de nueve millones de bolivianos (1,2 millones de dólares) para iluminar el estadio Municipal de El Alto.

El municipio de esa ciudad firmó un convenio con la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), dependiente del Ministerio de la Presidencia. “Ya hay un presupuesto aprobado de ocho millones de bolivianos, sólo se necesita que la UPRE ya desembolse a la empresa constructora”, apuntó el titular millonario.

Para que el Municipal de El Alto pase la inspección de la Conmebol -prevista para una semana antes del debut del equipo- deberá tener luminarias. “Nosotros inscribimos al Municipal. Dependerá de esta semana ver si se construirán o no las luminarias. La instalación tardará un mes. Estamos con poco tiempo y tenemos que tomar la decisión”, dijo Costa, quien resaltó que “buscaremos otras alternativas si el tiempo no nos da”. El Hernando Siles es una opción y Always Ready puede pagar una multa.