La Policía investiga presuntos abusos a universitarias en La Paz

Fuente: Página Siete / La Paz

La fuerza policial de lucha contra la violencia abrió ayer una investigación de oficio sobre supuestos abusos sexuales contra universitarias en la ciudad de La Paz, los que fueron denunciados en redes sociales. El Gobierno anunció que “hará seguimiento” y ofreció “garantías necesarias” a las víctimas. La Universidad Católica Boliviana (UCB), de cuya entidad educativa son algunas de las víctimas, informó que los posibles hechos se registraron fuera de sus instalaciones y se puso a “disposición de las instancias correspondientes para colaborar en cualquier investigación”.

En “El Confesionario UCB”, una página de Facebook, se publicó el 27 de febrero la denuncia de una estudiante anónima que en 2017, cuando cursaba el primer año, sufrió una agresión sexual de Carlos Atala, tras quedar sedada. “Me estaba tocando(…) mis partes íntimas, besándome a la fuerza, quise reaccionar, pero seguía como sedada y me decía que: ‘sólo déjate llevar, bien que te gusta, más tarde estarás gritando en mi casa’”.

El relato sigue: “Después no quise salir de mi casa, me la pasaba llorando en mi cuarto, tuve que asistir a terapia psicológica para salir de esta depresión; ahora me dirán, ¿por qué confieso (recién) todo lo que pasé? ¿Por qué no denuncié en su tiempo? La respuesta es que perdí el miedo después de una larga recuperación. El que me agredió sexualmente fue (…) Carlos Atala porque fue el que organizó, promocionó su fiesta para NOVA. Llegué a dar con su identidad por medio de contactos de Face y no me da miedo decirlo”.

La denuncia añade: “Carlos Atala abusaste de mí, tarde o temprano tenías que pagar, serás relacionador para las grandes fiestas, pero serás un gran violador de fiestas, mal por el frente de NOVA, por promocionar por medio de este violador, quién sabe a cuántas mujeres agredió, violó sexualmente; me despido diciendo no tengan miedo en denunciar, es peor callarse y que el Face se encargue de estos violadores (sic)”. Las denuncias publicadas son más de 50.

Los mensajes de apoyo a la denunciante fueron varios. Nicole Elizabeth Chacón Gómez, escribió: “#YoTeCreo no estás sola eres valiente y sé que es muy difícil, pero si necesitas algo tienes todo mi apoyo, y si por alguna razón lees esto quiero que sepas Carlos Atala que muy pronto vas a pagar por lo que hiciste”. Mari MB respaldó: “#YoSiTeCreo No estás sola. Los que lo conocimos sabemos la clase de calaña que es este tipejo”.

Carla Velarde Vargas también respaldó a la denunciante: “#YoSíTeCreo El momento en que te sentiste lista para denunciarlo es el correcto. Si ya no se puede proceder por la vía legal, que quede tu denuncia para que podamos cuidarnos de un potencial abusador. No estás sola”. El usuario Confesión #89 del Confesionario UCB ofrece detalles de Atala. “Quería complementar a las historias que cuentan sobre Carlos Atala, él y sus amigos se hacen llamar ‘amantes’ Ladtm, ellos tenían o tienen un grupo de WhatsApp donde mandan fotos y videos de chicas con las que estuvieron, se burlan de ellas y utilizan estas fotos para demostrar su repugnante hombría (sic)”.

Investigación de oficio

El director departamental de la Felcv, Jhonny Vega, informó que se desplegó personal para investigar los antecedentes y denuncias anteriores. Pidió a las víctimas que se comuniquen con la Felcv para hacer la denuncia, a los números 800 14 0348, 61000523 (La Paz centro), 72042202 (El Alto) y 67008575 (La Paz, zona Sur). Ofreció el número de inteligencia 61000514, para que se haga la denuncia con reserva de identidad.

El Comando de la Policía Boliviana invitó a través de un tuit a las víctimas a que lleguen a la Felcv para denunciar los hechos y de esta manera ubicar a los presuntos autores. “El Comando General, la #FELCV inició las investigaciones ‘de oficio’ ante el conocimiento de este hecho. Invitamos a todas aquellas personas que puedan aportar mayores detalles en su condición de víctimas o testigos del hecho puedan apersonarse a la #FELCV”.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo ayer: “Ante denuncias realizadas en redes sociales por abusos sexuales a universitarias de la #UCB, manifestamos nuestro repudio y ofreceremos a las víctimas todas las garantías necesarias”.

El Ministerio de Justicia también informó que hará seguimiento a este caso a través del Servicio Plurinacional de la Mujer para garantizar que se haga justicia. “Ante las denuncias difundidas en la página ‘El Confesionario UCB’ sobre presuntos abusos sexuales cometidos en contra de universitarias de #LaPaz, el @minjusticiabol comunica que hará seguimiento estricto a estos casos a través del @Sepmudbo para garantizar que se haga justicia”.

La UCB respalda la investigación

La Universidad Católica Boliviana (UCB) emitió ayer un comunicado en el que señala que los supuestos abusos no se registraron en sus instalaciones y se puso a disposición para el esclarecimiento del caso.

“Ante las versiones que circulan en las redes sociales sobre hechos que afectarían a algunos estudiantes de nuestra comunidad, aclaramos que los mismos no se produjeron en ámbitos de nuestra casa de estudios ni en eventos organizados por nuestra institución. Tampoco nuestras autoridades recibieron denuncia alguna sobre los mismos. Sin embargo, nos ponemos a disposición de las instancias correspondientes para colaborar en cualquier investigación sobre el caso. Asimismo, reiteramos el apoyo a nuestros estudiantes y les recordamos que la comunidad estudiantil tiene a su disposición todos los servicios que ofrece la universidad”.