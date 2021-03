La sentencia de La Haya

Según la sentencia, Bolivia argumentó su posición fundamentalmente en base a dos conceptos: “actos unilaterales de los Estados” y las “expectativas legítimas”. En opinión de la Corte, los “actos unilaterales” no constituyen de por si una obligación en el derecho internacional público, al menos que un país expresamente se obligue a ello. La Corte fue destruyendo, uno por uno, cuidadosamente, los argumentos bolivianos, aumentando progresivamente nuestro asombro. Ni en el Acta Protocolizada de 1920, ni en las notas de 1950, menos en el Memorándum Truco, o en la Declaración de Charaña, o en los comunicados del “Enfoque fresco”, ni en Algrave, ni en la agenda de los 13 puntos, la Corte encontró que hubiera elementos para considerar que Chile se hubiera “obligado a negociar”. Con relación a las “expectativas legítimas”, Bolivia no demostró la validez de ese concepto para el caso en cuestión. Asimismo, la Corte consideró que las normas de la Carta de la ONU y de la OEA, citadas por Bolivia, no podían interpretarse como fuente de obligaciones para negociar, sino deberes generales para solucionar conflictos de manera pacífica. En suma, la Corte desestimó absolutamente todos los argumentos presentados por Bolivia.