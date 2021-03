La tragedia en la UPEA giró en torno a un dirigente y una candidatura

Fuente: Página Siete / La Paz

El conflicto que en la Universidad Pública de El Alto (UPEA) derivó el martes en un enfrentamiento que hizo que un grupo de 11 estudiantes caigan 16,7 metros, por la ruptura del barandado de un quinto piso, tiene como antecedente una asamblea estudiantil que fue convocada por el ejecutivo interino del centro de estudiantes del área de ciencias económicas, financieras y administrativas, Wilson Q.C., en el marco de una disputa para nombrar a un candidato a la decanatura de esa facultad.

Transcurridos tres días del fatídico suceso, que cobró la vida de siete estudiantes y dejó muy mal heridos a otros cuatro, el Ministerio Público emitió una imputación por homicidio culposo contra siete estudiantes, mientras que la Policía concluyó que Wilson Q. C., quien terminó sus estudios hace dos años, fue el principal promotor de la asamblea y del posterior traslado de personas al piso donde ocurrió la tragedia. Todos fueron enviados a la cárcel anoche.

El dirigente encabezaba las acciones para retomar los centros de estudiantes que habían quedado en manos de un grupo contrario, de cara a la próxima elección de la decanatura. Ya había logrado hacerlo con el centro de estudiantes de las carreras de administración de empresas y auditoría interna y el próximo objetivo era el de economía, según informó el comandante de la Policía, Jhonny Aguilera.

“Las primeras hipótesis afirman que se trata del poder de designar a un representante para la decanatura, es decir, los centros de estudiantes de las universidades tienen la posibilidad de elegir un candidato y para esto tiene que existir una hegemonía administrativa de todas las carreras que componen una facultad”, dijo.

Detalló que la asamblea previa al desenlace fatal fue convocada por Wilson Q. C., Nayeli V.C.T, Pablo A.C.P, Vladimir P.A, Fanny M. V.C., Sergio R.B.M. y Javier Y. Ch. Los cinco primeros fueron aprehendidos y los dos últimos aún son buscados. Aguilera pidió que ambos se presenten ante las autoridades, al igual que la joven que en los videos capturados ese día es vista peleando con otra estudiante, a quien identificó únicamente como Wara.

Los cinco aprehendidos de este grupo prestaron sus declaraciones ante la Fiscalía, al igual que Rosa. M. M.G y Juan C.J.C.L, parte del otro bloque confrontado por el poder de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas.

En sus declaraciones, al menos tres de ellos coinciden en identificar a Wilson Q.C. como el promotor de la asamblea, que se realizó pasando por alto disposiciones nacionales y municipales que prohíben encuentros masivos por motivos de la pandemia. No obstante, admiten que ellos también firmaron la convocatoria por ser parte de sus responsabilidades como dirigentes estudiantiles.

Página Siete accedió a las declaraciones y cuando los investigadores preguntan a Wilson Ch. quién convocó a la asamblea, éste responde: “los ejecutivos del área financiera”. Luego asegura que no llamó a que los estudiantes suban hasta el piso donde ocurrió la tragedia, donde se encuentra su oficina, y que, por el contrario, fue agredido en el lugar y que incluso le robaron el celular.

Por el contrario, Aguilera aseguró que “el señor Wilson Q.C., después de haber concluido la asamblea, incita a los estudiantes a dirigirse al quinto nivel del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas” para tomar el centro de estudiantes de economía, que se encuentra un piso más abajo. Dijo que lo hizo junto a “cuatro encapuchados”.

Rolando Elías, abogado del acusado, señaló que si bien su cliente y otros dirigentes convocaron a la asamblea, no alentaron la movilización posterior que derivó en las muertes. Dijo que su defendido presentó videos que muestran que no es él quien genera el enfrentamiento, aunque “sí efectivamente él había convocado conjuntamente sus dirigentes a una reunión, como cualquier otra convocatoria que se viene realizando, no solamente en la universidad, sino también en otros núcleos sociales”.

Dos estudiantes que cayeron en la UPEA fueron dados de alta

Dos de cuatro estudiantes que eran atendidos en la Clínica Cordes, después de haber caído el martes desde el quinto piso de una edificación de la Universidad Pública de El Alto, fueron dados de alta este jueves.

“Están siendo dados de alta y están con un alta hospitalaria, no un alta médica, porque ellos van a seguir en el control respectivo, eso ya por consulta externa”, informó a la red Unitel el jefe médico de ese nosocomio, Ronald Gandarillas.

Dijo que se trata de una mujer que tenía fracturado el codo izquierdo y un varón que tenía policontusiones. El último cayó sólo un piso, a diferencia del resto.

Explicó que otros dos continúan en tratamiento, una mujer que se encuentra con buena evolución, no obstante a que tuvo que ser sometida a una operación en la columna, y un varón que enfrenta “un cuadro crítico de salud”, por lo que tendrá que someterse a una intervención quirúrgica. Este tiene un trauma abdominal cerrado.

Entre los pacientes que tras el accidente llegaron a la Clínica Cordes se encuentran los estudiantes Iván Paredes Chambi (de 20 años), Carla Quispe Valdez (20) y Marisol Verástegui (27).

El martes, aproximadamente a las 10:30, una baranda del cuarto piso de la Facultad de Economía de la UPEA se desplomó como consecuencia de forcejeos entre estudiantes que se habían trasladado hasta el lugar debido a la disputa por un centro estudiantil. 11 cayeron y siete murieron

El incidente abrió un debate sobre la autonomía universitaria. Ayer, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, propuso revisarla. “A título de autonomía no se puede tocar, es una vaca sagrada definitivamente las autonomías del sistema universitario. En todo el país sería importante pues una reunión tal vez con los rectores y, por supuesto, con la CEUB (Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana) a ver cuán posible es”.

Más sobre el tema: UPEA: Envían a la cárcel a los siete dirigentes implicados en la pugna que provocó fatal accidente