La verdadera razón por la que Demi Lovato canceló por sorpresa su boda con Max Ehrich

“Cuando comencé a hacerme mayor comencé también a darme cuenta de lo ‘queer’ que soy. El año pasado estuve comprometida con un hombre y para mí, que no funcionara fue una gran señal. Sentí una sensación de alivio de poder vivir mi verdad”, explica una artista que en el pasado afirmó sentirse de género fluido pero que ahora mismo no tiene muy claro cómo identificarse.

“Yo sé quién soy y qué soy, pero estoy esperando hasta que llegue el momento adecuado para salir al mundo como lo que soy. Ahora mismo estoy estudiando para entender mejor mi viaje y lo que me estoy preparando para hacer”, defiende. Lo único que tiene claro por ahora, según explica, es que es demasiado homosexual como para salir con un hombre cis.

“Hace tiempo me enganché mucho de una chica y me gustó mucho. Bastante más que los chicos con los que he salido. Con ellos, cuando llegaba el momento de tener relaciones íntimas tenía un rechazo visceral. En plan ‘no quiero poner mi boca ahí’. Una reacción que ni siquiera se basaba en la persona con la que estaba en ese momento. Simplemente me di cuenta de que lo que realmente apreciaba de ellos era la amistad y que simplemente no quería tener ningún romance con de nadie del sexo opuesto”, afirma.