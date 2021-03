Las 8 contradicciones del ministro Lima

Fuente: paginasiete.bo

Daniela Romero L. / La Paz

De noviembre de 2020 a marzo de este año, el discurso y los preceptos jurídicos del ministro de Justicia, Iván Lima, parecen haber dado un giro de 180 grados. De un exjuez que confesó estar en una cartera “transitoria” para volver al Órgano Judicial, hoy es el portavoz y el principal operador de los juicios penales y de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.

El 11 de noviembre de 2020, Página Siete entrevistó a Lima, unos días después de que fuera posesionado como ministro. En ese encuentro detalló entusiasmado su plan para reformar la justicia en el país, esa justicia podrida, “para ricos” y carente de independencia, como él la calificó. Después de cuatro meses en el cargo, la transformación del sistema no tiene avances claros y la comisión de notables que creó está casi disuelta.

Con estos tropiezos, la credibilidad del ministro iba en descenso y más cuando desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) le rechazaron realizar una reforma constitucional.

Los primeros días de marzo, el diputado Daniel Rojas (MAS) pidió que el fiscal general, Juan Lanchipa, los ministros de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y de Justicia, Iván Lima, den un paso al costado porque hasta esa fecha se había “aplazado” con los procesos en los casos Senkata, Sacaba y Montero.

Hasta que la madrugada del 13 de marzo de este año la expresidenta Jeanine Añez y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán fueron aprehendidos, acusados de haber participado en el caso que la Fiscalía abrió y denominó “golpe de Estado”.

Al día siguiente, el ministro Lima dio una conferencia para informar que su cartera ya había presentado cuatro proposiciones de acusación contra Añez para el inicio de juicios de responsabilidades y que había una quinta que estaba en proceso.

Y desde entonces no paró. Se convirtió en la autoridad que más veces salió a informar sobre los juicios contra la exmandataria, incluso antes que la Fiscalía, que se comunicó con la prensa mediante notas breves.

De lo que dijo en noviembre del año pasado queda poco, sigue como protagonista de los procesos contra Añez. Página Siete le presenta una comparación de lo que dijo en noviembre y el discurso que maneja ahora.

Las críticas desde la oposición

La senadora de esa fuerza Centa Rek calificó a Lima “como cínico y descarado” al condicionar que la aprobación del juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez estaría en manos de Mesa y Camacho. “Sabiendo que tenían ese plan (juicio ordinario y ahora juicio de responsabilidades), que estaba en contra de los derechos ciudadanos y no había materia judiciable actuaron de forma descarada”. CC El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, dijo: “Impunidad le calza perfectamente al actual gobierno y al actual Ministro de Justicia, si ellos quieren una verdadera justicia en el país, lo primero que tenemos que hacer es una renovación total de los operadores fiscales y judiciales para que los nuevos operadores en lugar de hacer como lo hacen con un linchamiento, hagan un verdadero acto de justicia proba e imparcial”.

1

Lo que dijo

“Hablar de un Ministerio de Justicia y de independencia judicial es incompatible (…) el ministerio debe tener un rol de construcción de políticas en DDHH, ver la situación de niños de hogares estatales que tienen las peores condiciones, pero la justicia tiene que ser independiente”.

Lo que ahora dice

De Ministro de Justicia se convirtió en el operador de los juicios a Añez. En La Barricada, de María Galindo, Lima dijo que no comenzaron con el juicio de responsabilidades “porque no teníamos los dos tercios de la Asamblea y hay que armar un caso (…)”.

2

Lo que dijo

Sobre uno de sus objetivos para su gestión, la evaluación de desempeño de los jueces, se refirió a los magistrados independientes. “Roger Valverde y Marcela Siles han sido separados por ser jueces independientes, no es correcto, ellos tienen que volver al Poder Judicial”, expresó en la entrevista de noviembre de 2020.

Lo que ahora dice

El líder de la RJC, Jassir Molina, fue aprehendido y luego liberado. Ante la resolución de la jueza Ximena Mendizábal, el Ministerio de Justicia advirtió con asumir “las acciones que le competen de acuerdo con la ley”. Lima dijo que ella no podía atender el caso porque tenía Covid.

3

Lo que dijo

Sobre proceso contra Evo Morales: “Si algo he reclamado siempre es que no puedes imputar a nadie si no lo escuchas, es un principio básico, que se haga un juicio a espaldas del ciudadano está prohibido en la Constitución, un fiscal sólo puede iniciar un caso si le ha comunicado y lo ha escuchado, sino no hay posibilidad de que el caso avance”.

Lo que ahora dice

La madrugada del 13 de marzo, Jeanine Añez fue aprehendida, un día antes se emitió directamente una orden de aprehensión, no la notificaron con el caso ni citaron para que declare. Al día siguiente, Lima informó que presentó cuatro proposiciones acusatorias contra la expresidenta y se preparaba una más.

4

Lo que dijo

“Un expresidente debe tener juicio de responsabilidades aprobado por la Asamblea Legislativa, no puede ser sometido a juicio si no tiene una autorización. Eso va para Jeanine Añez, fue para García Meza y tiene que ser para Evo Morales”, aseguró el Ministro de Justicia en la entrevista con Página Siete, en noviembre.

Lo que ahora dice

Para el caso denominado “golpe de Estado”, el abogado y ministro Lima afirmó que Añez es juzgada como exsenadora, por lo que no tiene privilegios. “En este momento estamos ante un juicio a una exsenadora; por lo tanto, no corresponde un juicio de privilegio constitucional y ésa es la realidad de los hechos ( )”.

5

Lo que dijo

Sobre el caso de Evo Morales: “He promovido una acción de inconstitucionalidad contra terrorismo y sedición, me parece que son inconstitucionales, porque la forma de sedición como está escrita viola la libertad de expresión (…) y en el terrorismo se condena a quien forma parte de una organización, aunque que no sea el que tiró la bomba”.

Lo que ahora dice

Jeanine Añez fue aprehendida y luego imputada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en el denominado caso “golpe de Estado”, proceso que alienta Iván Lima como ministro de Justicia, quien declaró que para él deberían “desaparecer” los dos primeros ilícitos de las normas.

6

Lo que dijo

“La regla tiene que ser defenderse en libertad, la detención preventiva tiene que ser mínima. Todos tienen derecho a un debido proceso”, aseguró el ministro Iván Lima, en noviembre de 2020, al ser consultado sobre los procesos contra Evo Morales y sus exministros que estaban asilados en la Embajada de México.

Lo que ahora dice

“Lo que buscamos no es una detención de cuatro meses, nosotros lo que estamos buscando es una condena de 30 años, porque acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos”, dijo Lima. Añez no se defendió en libertad.

7

Lo que dijo

Sobre los casos de Sacaba y Senkata, y respiradores de la gestión de Añez. “Si hay algo que señaló el Presidente es que tiene que haber independencia judicial y la Fiscalía tiene que cumplir su función, lo que ha hecho la ALP es presentar (la demanda) y es el fiscal general el que tiene que construir esa acusación y esa política”.

Lo que ahora dice

“Hemos cumplido con la presentación de estas proposiciones acusatorias y lo que esperamos ahora es que la justicia actúe, que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda llegar al consenso necesario para garantizarle justicia al pueblo boliviano”, dijo Lima este martes. El Ministerio de Justicia tomó la batuta.

8

Lo que dijo

“La justicia debe desarrollar un procedimiento previo y pasar a la ALP y (ésta) autorizar el juicio por dos tercios de votos, salvo el caso que haya habido violación de derechos y garantías, con lo cual no hay fuero ni privilegio, la CIDH prepara un informe sobre Sacaba y Senkata”, dijo Lima. Dejó claro el procedimiento.

Lo que ahora dice

“La aprobación de juicios de responsabilidades por las masacres y corrupción en el gobierno de facto de Añez requiere de votos de las bancadas de Mesa y Camacho para los 2/3. Si ambos rechazan, significa que apoyan la impunidad para autores de esos delitos”, tuiteó Lima y así presionó esta semana por los dos tercios.