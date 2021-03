Las claves del éxito de Israel en la gestión de la pandemia para volver a la normalidad

La nueva normalidad en Israel

En menos de cuatro meses, Israel logró un éxito rotundo en su campaña de vacunación y es el líder absoluto en cantidad de inoculados per cápita, resultado de un acuerdo único en el mundo con la farmacéutica estadounidense Pfizer.

Esta última se comprometió a proveer todas las dosis necesarias a cambio de estadísticas oficiales, cifras que llegan con suma facilidad y rapidez dado el pequeño tamaño poblacional del país que cuenta con nueve millones de habitantes.

“Hablé con unos cuantos jefes de estado, entre ellos (el primer ministro israelí) Netanyahu, quien me convenció que Israel reúne las condiciones para el experimento”, aseguró el CEO de Pfizer, Albert Bourla, en una entrevista a la prensa local.

Asimismo enfatizó que el sistema de prepagas israelí fue un factor decisivo a la hora de seleccionar al país. “No muchos países cuentan con un sistema semejante”, afirmó Bourla.

An ultra-Orthodox Jewish man receives a vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) at a temporary vaccination centre in the Jewish settlement of Beitar Illit, in the Israeli-occupied West Bank February 16, 2021. Picture taken February 16, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun