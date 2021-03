Las promesas cautivan la realidad espanta

El proceso de cambio: Choquehuanca en noviembre pasado dijo: “Ya no más abuso de poder; hoy dice: No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia” y para reafirmarlo usan el aparato judicial y las fuerzas armadas y policiales, para perseguir a todo eventual opositor.

La experiencia histórica muestra que la puesta en práctica del comunismo y socialismo ha dado resultados desastrosos en los países donde se aplicó. Hemos visto, desde Rusia hasta Cuba, como los regímenes comunistas imponen la figura de un caudillo que gobierna dictatorialmente, sin libertades y sin lograr una economía productiva y sostenible.

Actualmente lo podemos confirmar en Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, donde su población huye espantada de la opresión y la miseria de su país, donde se padece por la escasez de alimentos, de combustible, la destrucción de los servicios básicos, una devaluación sin precedentes y una grave crisis institucional. También lo vemos en la Nicaragua de Ortega, el Ecuador de Correa, la Bolivia de Evo, la Argentina de Kristina, el Brasil de Lula, donde el Estado se convierte en juez, verdugo y en la principal fuente de riqueza para los grupos de poder.

Surge entonces la pregunta: ¿Qué tiene el discurso socialista y populista que lo hace atractivo para sus seguidores frente a otras corrientes ideológicas, como la democracia?.

Uno de los elementos más importantes, es el discurso. Los populistas trabajan en un discurso basado en la psicología y las técnicas del marketing, ellos son eximios fabulistas, cambian, inventan y distorsionan los hechos para presentar el cuento, el relato, que les permite llegar a la gente y manipularla, impresionarla, convencerla y así conseguir sus objetivos de dominio. Venden sus ideas identificando, atacando y denigrando a su adversario: el imperialismo, el capitalismo, la burguesía y ellos son los responsables de todos los males y por supuesto de sus fracasos.

Fácilmente entran a la mente de las personas, la acullican, la exprimen, extraen sus deseos más profundos, sus sueños, sus odios, sus complejos y les ofrecen satisfacerlos Es así como los ideólogos masistas consiguen los mejores resultados para manipular a la población, aterrorizarla y dominarla y luego cuando le han chupado todo, los escupen.

En ocasiones el discurso es amable y dadivoso, te ofrece regalar la casa, aunque después no te la dan y aunque lo hagan no es tuya, es del Estado. Pero lo importante es la intención, el socialismo te llena promesas y de manera mágica e instantánea y sin mayores trabajos te ofrece llegar a tus metas.

Por su parte el discurso de los capitalistas y liberales, es muy aburrido y poco amable, te dice: Si hay libertad de mercado, inversiones y pleno empleo vas a poder trabajar, ganar un sueldo digno, ahorrar y en 20 años te compras tu casa o sacas una hipoteca con el esfuerzo y fruto de tu trabajo. En realidad te dice: te facilito las herramientas para que consigas tus metas pero esforzándote; pero así no es chiste. No se atraen militantes y votantes, prometiendo soluciones parciales, tales como haremos todo lo posible, pero tienes que esforzarte, etc.

El populista dice justamente lo contrario y ofrecerá promesas de soluciones claras y concretas. Promete que el Estado te va a dar felicidad y bienes, te va a solucionar los problemas de la vida y eso es muy tentador y útil desde el punto de vista electoral.

Un aspecto notable para los populistas y deplorable para los demócratas, es que en los países con regímenes comunistas y populistas los sectores sociales que asumen los principios y práctica democrática están en franca desventaja. Estos son países donde el Poder judicial, fiscales y jueces, trabajan a órdenes del caudillo cocalero. Países donde se juega con reglas diferentes; por una parte las del Gobierno populista que suelen ser cambiantes y las de la democracia, aplicando la Constitución. Son Estados donde se usa la fuerza física y psicológica para aterrorizar a la población y mantenerlos sumisos al poder cocalero. Usan el aparato judicial y las fuerzas armadas y policiales para perseguir a todo eventual opositor.

En estos países populistas y des-institucionalizados, se aplica el principio Evo: “yo le meto nomas y que después arreglen los abogados”.

Actualmente las dictaduras se expanden por el mundo; la libertad está en regresión y los tiranos se sienten impunes. La red internacional del populismo, el Grupo de Puebla, vinculado a Rusia, Irán y China, forman parte de la conspiración internacional para dominar el mundo.

Solo una gran alianza de las democracias liberales, despojada de la hipocresía de la actual política exterior, puede frenar el auge de la tiranía.