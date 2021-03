Las salas de audio parecen una función que veremos en cada app

Hace poco más de un mes hablábamos de cómo Silicon Valley vivía sus «Guerras Clon» particulares con la explosión de Clubhouse. Pese a ser un formato relativamente novedoso y que aún no ha demostrado que vaya a triunfar (más cerca de lo que pasó con Meerkat y Periscope de lo que ha ocurrido con las Stories) tanto Twitter como Facebook ya tienen o preparan sus alternativas a las salas de voz.

Hoy, gracias a WABetaInfo, conocida cuenta que filtra novedades de WhatsApp antes de que se hagan pública, sabemos que Telegram trabaja en una función similar a Clubhouse en sus canales. De esta forma, los administradores de estos podrían tener charlas de voz con sus suscriptores. Una forma más de generar conversación online.

And Telegram is bringing voice chats for channels now.

Clubhouse is everywhere 😱 https://t.co/u5cSB6VSCy pic.twitter.com/WspFNlZI11

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 13, 2021