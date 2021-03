Leyes dice que no recibió notificación y se aferra al cargo; ahora anuncia recurso de enmienda

El alcalde José María Leyes informó la mañana de este martes que no recibió notificación alguna sobre la sentencia que revoca su restitución. Sin embargo, anunció que, en caso de existir, presentará un recurso de enmienda y complementación a las autoridades de justicia para que el caso sea revisado, caso contrario, cualquier determinación que el Concejo Municipal tome sería ilegal, según explicó.

Denunció que, en Sucre, su abogado no pudo acceder a la carpeta del caso para verificar la existencia de dicha sentencia y que el documento tampoco figura en la página web oficial del Tribunal de Justicia.

«Pronto se va a saber quién está detrás de esto. Una de las señales va a ser la elección que un concejal que ejerza la suplencia del Alcalde. Esa va a ser la mano negra que está detrás de este fallo político que busca vulnerar los derechos de Cochabamba y de los ciudadanos que votaron por un Alcalde», manifestó.

Asimismo, indicó que después del posible recurso de enmienda y complementación, la justicia debe emitir una respuesta tomando una determinación sobre el caso. Si el Concejo Municipal tomara alguna decisión antes de dicha respuesta sería de carácter ilegal.

Leyes añadió que las numerosas sentencias sobre diversas causas suelen aguardar por un fallo incluso pedidos de seis meses en el Tribunal Constitucional, y de existir la que revoca su restitución sería un fallo «Speedy Gonzáles», «el más rápido de la historia del Tribunal Constitucional».

«En este caso, lo que existiría sería un fallo político y no jurídico, que no respeta el cronograma de ingresos y de resolución de causas del Tribunal Constitucional. Deben haber cientos de causas que han ingresado antes, por una decisión política y no jurídica se ha sacado esta, dentro de los intereses político-partidarios», señaló.

«Algunos a toda costa quieren ingresar por la ventana, por engaños judiciales y decisiones político-partidarias, (es un) momento de absoluta incertidumbre jurídica que vivimos todos los ciudadanos», añadió.