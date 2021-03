Leyes no se da por notificado con fallo del TCP

El alcalde José María Leyes informó hoy por la jefatura de Prensa de la Alcaldía que aún no fue notificado con la Sentencia Constitucional No. 0010/2021-S4 de 22 de marzo que revoca el fallo del 3 de marzo de la Sala Constitucional No. 4 de Santa Cruz, que dispuso su restitución inmediata al anular las suspensiones del Concejo Municipal.

Fuente: lostiempos.com

En su comunicado señala que “la supuesta resolución de la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional no ha sido notificada al alcalde José María Leyes como tampoco al Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, y en la página oficial del TCP tampoco se encuentra publicado el supuesto fallo”.

Agrega: “Mientras no exista una notificación formal, como establece el procedimiento legal vigente, esta institución no emitirá criterio alguno”.

Más datos

Leyes solicitó en su amparo dejar sin efecto las resoluciones municipales 8341/2019 y 8648/2020 porque afectaban sus derechos como autoridad electa. El pasado 3 de marzo, los vocales le concedieron la tutela y Leyes retornó al municipio.

Sin embargo, la Sala Cuarta Especializada del TPC halló incorrecto que una sala de Santa Cruz resuelva un tema de Cochabamba, cuando el parámetro que debió aplicarse es “el domicilio del acto legitimado activo”.

Asimismo, los vocales de la sala del TCP, Gonzalo Hurtado y René Espada, expresaron que el reglamento del Concejo Municipal de Cercado con el cual se sancionó a Leyes por 30 días y luego otros 30 en la comisión de ética “está plenamente vigente”.

Por lo tanto, “el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su sala Cuarta Especializada, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión resuelve revocar la Resolución 10/2021 de 3 de enero, de la Sala Constitucional No. 4 de Santa Cruz”.

Asimismo, el operador de notificaciones instruyó comunicar la sentencia al representante legal del alcalde, David Domínguez Siles, con domicilio en Santa Cruz, de acuerdo con «la cédula para notificación UN-TCP 38641-2021-78-AAC».