Leyes presenta renuncia irrevocable a la alcaldía de Cochabamba, una gestión marcada por los casos de las «mochilas»

El Concejo Municipal de Cochabamba decidió en una sesión virtual, anoche, abrogar la resolución que restituyó a José María Leyes como alcalde titular de Cercado, debido a un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y por mayoría, la bancada de Demócratas eligió a Iván Tellería como alcalde suplente temporal del municipio.

Según la Resolución Municipal, la designación del concejal fue aprobada con 7 votos por el sí y 4 abstenciones. Debe asumir por el período de 30 días calendario a partir hoy miércoles 24.

La bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) se abstuvo de votar, pero anunciaron que respetarán el voto de la mayoría.

Las concejalas Rocío Molina y Celima Torrico felicitaron a los Demócratas por mantener la unidad.

El martes 23 de marzo, la Sala Cuarta del TCP resolvió dejar sin efecto la resolución que restituyó a Leyes al frente de sus funciones, luego de una seguidilla de suspensiones y observaciones que padeció la autoridad edil de Cochabamba, en el marco de investigaciones.

ANTECEDENTES

En las pasadas semanas, Leyes recurrió a un Tribunal de Justicia en Santa Cruz para anular dos resoluciones del Concejo Municipal de Cochabamba, una referida a la suspensión a su persona desde el 12 de diciembre de 2020 al 12 de enero de 2021; y la otra que designaba como alcalde suplente temporal a Iván Tellería en el mismo periodo.

El 10 de marzo, el Concejo Municipal dispuso la restitución inmediata de Leyes en base a un informe de los asesores que recomendaron “suspender los efectos legales de la Resolución Municipal N° 8679/2020 de 26 de enero de 2021”.

Se basó en el documento oficial del 3 de marzo de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sin embargo, el TCP anuló las disposiciones de la entidad cruceña por observaciones al procedimiento, específicamente porque los tribunales deben tener jurisdicción y competencia territorial. Este último aspecto fue motivo de una severa llamada de atención a los vocales del Tribunal de Justicia en Santa Cruz.

OBSERVACIONES

Ayer en la mañana, Leyes dijo en conferencia de prensa que su persona no tenía conocimiento de este fallo del TCP y enfatizó que una sentencia de dicho tribunal debe ser notificada “físicamente”.

Al respecto, el concejal Edwin Jiménez explicó que cualquier notificación del TCP, según el artículo 12 del Código Procesal Constitucional, se realiza mediante cédula en el tablero de dicho tribunal.

“Tenemos en mano la notificación realizada a las 15:36 del lunes al señor David Domínguez Siles en representación del alcalde titular por ser su apoderado, también notificaron al presidente del Concejo y a todos los concejales, ayer (por el lunes) a las 15:42”, enfatizó.

ENMIENDA

Leyes, dijo que en caso de que exista dicha sentencia, su representación legal presentará un recurso de enmienda y complementación.

Dijo también que mientras dicho tribunal no responda a la apelación, el fallo “no produce ningún efecto jurídico”, aunque, enfatizó en que, si el TCP responde una negativa a su solicitud, su persona respetaría la decisión.

Con respecto a la sesión de Concejo, que nombró a Tellería como alcalde suplente, Leyes dijo que al no contar con la sentencia final del TCP, dicha sesión y cualquier determinación que se emita de la misma no tendría validez y que desde su posición como alcalde electo no se reconocerá ninguna designación.

“Si el Concejo Municipal pretende incumplir la normativa y no esperar hasta que se resuelva la enmienda y complementación, nosotros no vamos a reconocer ninguna de esas resoluciones, porque son absolutamente ilegales y no tendríamos ninguna obligación de reconocerlas”, indicó.