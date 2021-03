Lima dice que Gobierno no acatará informe del GIEI si es «arbitrario»

Fuente: paginasiete.bo

El ministro de Justicia Iván Lima, manifestó que no se acatará el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso que el mismo sea “arbitrario” y no se adecúe a la normativa boliviana, bajo la que se investiga los hechos ocurridos en 2019.

“Yo creo que, si invitas al GIEI, si suscribes acuerdo con ellos, si tienes una palabra como Estado y si ellos hacen un trabajo profesional y con el estándar de calidad que ha tenido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no debe haber duda de que el informe debe ser seguido, debe ser acatado. (Pero) si el informe es arbitrario y no se basa en pruebas o no tiene el alcance jurídico del derecho boliviano no debe ser seguido solamente porque vienen del extranjero”, manifestó Lima a Radio Fides.

El ministro subrayó que podría darse “contradicciones” entre la conclusión del informe del GIEI y del Ministerio Público. Remarcó que, si ocurre eso, primará «la soberanía del país” aunque la credibilidad de ambas instituciones podría verse dañada.

“Podría darse esa contradicción, que el GIEI diga blanco y la Fiscalía, negro; en ese caso la soberanía del país va a primar, pero seguramente la credibilidad de la Fiscalía y del mismo acusador va a quedar seriamente dañada”, agregó la autoridad.

El GIEI se encuentra en el país desde hace varias semanas, recopilando testimonios de víctimas que estuvieron en las jornadas de conflictos suscitadas en noviembre de 2019.

Llevan entrevistas a cientos de personas y grupos de derechos humanos con personajes internacionales.

El grupo investigativo lleva a cabo su trabajo bajo tres líneas: la evaluación de las pesquisas que hizo el Estado; la realización de las indagaciones; y la reparación de las víctimas a quienes está entrevistando de forma individual.