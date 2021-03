Lima pide a Camacho presentar una denuncia por fraude y no apele solo a la «retórica agresiva»

Fuente: ANF

El ministro de justicia, Iván Lima, pidió al gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que si tiene pruebas del presunto fraude electoral en los comicios generales de 2019, presente una denuncia formal ante las autoridades competentes y no solo apele a exponer sus acusaciones en un plano discursivo.

“Hay en este momento, en el país, nueve casos de sobreseimiento, nueve fiscalías departamentales que han determinado que no hubo fraude electoral. ¿Por qué el señor Camacho no presenta una acusación particular en esos casos? Si tiene la razón jurídica, lo adecuado es que presente acusaciones particulares en los nueve departamentos, eso sería hablar con la verdad, eso sería demostrar, no solamente un discurso de una retórica agresiva, sino demostrar pruebas”, afirmó Lima en la red PAT.

Camacho, junto a líderes cívicos de Santa Cruz, participó en el cabildo organizado por el Comité Cívico en la ciudad de Trinidad en Beni. Durante su discurso reiteró que en el país no hubo “golpe de Estado”, sino un «fraude electoral» que terminó con la anulación de las elecciones generales.

“Decirle a este gobierno que nosotros no defendemos personas, defendemos principios (que) es defender nuestra lucha democrática, es defender que nunca hubo golpe, es defender a sus militares, policías, a la expresidenta (Jeanine Áñez) y otras exautoridades que están detenidas porque están queriendo reescribir una historia que nunca pasó, porque aquí hubo fraude, no hubo golpe”, declaró Camacho.

En la ocasión también planteó organizar un comité de perseguidos del gobierno de Luis Arce Catacora, refiriéndose a las exautoridades que ahora enfrentan procesos por diversos presuntos delitos.

Lima aseveró que no quiere entrar en polémica con el exlíder cívico cruceño porque considera que el mejor escenario para determinar si hubo “golpe” o “fraude” son los tribunales de Justicia. Cuestionó a Camacho que no haya presentado una denuncia y cree que es porque simplemente no existen pruebas de ello.

Añadió que un debate jurídico no tiene por qué llevarse a las calles, sino debe estar en los estratos judiciales con pruebas y argumentos y la decisión debe ser en el marco de la justicia. En su criterio, la tendencia en el mundo es que los conflictos ya no se resuelven por la fuerza ni por la vía de la violencia.

Manifestó que Camacho no debería ingresar a un nivel de confrontación como el que busca, ya que no le hace bien a nadie, además que, cuando sea posesionado tendrá que coordinar con el gobierno central y de municipios.

Entre otros aspectos, Lima aclaró que no existe ninguna orden de aprehensión contra el exlíder cívico y tampoco existe una lista de perseguidos. Y reconoció que en el país no todos los jueces tienen independencia, pero sí en su gran mayoría.