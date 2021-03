Los que ingresaron a los predios del Jardín Botánico dicen que tienen el aval del INRA

“Somos originarios de Santa Cruz, hay ayoreos acá, de todos lados, ¡digan de dónde son!», grita una mujer con el rostro cubierto, al igual que las demás personas que la rodean, que no pasan de 10.

Delante de una malla se coloca un hombre y otra mujer que escucha a la alcaldesa Angélica Sosa, que llegó hasta el lugar para decirles que deben de retirarse.

La autoridad acudió a los alrededores del Jardín Botánico, situado sobre la carretera a Cotoca, luego de que una serie de imágenes que circularon por las redes sociales este jueves denunciaban que un grupo de personas ingresó, machete en mano, a los predios para parcelarlos.

Lo que se pudo observar fue a varias personas ya asentadas con carpas y otros elementos, como quien está ahí para quedarse.

Y para confirmar ello, la mujer, que se dirigió a la autoridad municipal, afirmaba que cuentan con el aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para ocupar el lugar.

“No estamos avasallando, ahora va a llegar una documentación donde se demuestra que está todo legal”, dijo la mujer, que agregó que hay muchas más personas de varias comunidades.

“Esta es área un urbana, no es rural, el INRA no tiene tuición, los están engañado y se están entrando a un área del Jardín Botánico. No voy a dejar que nadie invada esto. El INRA no es dueño de esto, son terrenos municipales», indicó Sosa.

El Jardín Botánico tiene 217 hectáreas de extensión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es miembro de la Asociación de Jardines Botánicos de Latinoamérica y del Caribe, (ALCJB ) y presenta trabajos para la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos, su código de reconocimiento internacional como institución botánica es SCRUZ.