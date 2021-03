.@LuchoXBolivia salió asilado – Dic. 2019- a #Mexico, con salvoconducto otorgado…

...Atalá, abogado y ex ministro de la Presidencia. 09:00 am - Tuto Quiroga , economista, ex vicepresidente y ex presidente de Bolivia. 10:00 am...

riotimesonline.com | 43 minutes ago

...radical groups, recently elected governor of Santa Cruz. Or former president Jorge Tuto Quiroga, who allegedly "gave orders" to the military to let...

Compartido: 0