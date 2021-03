Luis F. Camacho: “Vamos a ganar el pacto fiscal y avanzaremos en el federalismo”

Sandra Quiroga Rojas





_¿Cuáles serán las primeras tareas que asuma como gobernador?

Las dos primeras tareas, lo dijimos y nos ratificamos; serán las gestiones para traer las vacunas y cumplir el compromiso de que este 24 de septiembre todo nuestro pueblo esté vacunado y lo segundo, generar los 70.000 empleos que necesita nuestra gente, a raíz de los 200.000 cruceños que han ingresado a la pobreza y los 150.000, que prácticamente han perdido su trabajo. Ése es nuestro compromiso, lo que no quiere decir que no empecemos a trabajar también en todo lo que ha sido nuestra propuesta de inmediato. Será una gestión dinámica, será una gestión de calle y provincias. No será una gestión de escritorio.

_¿A qué áreas brindará mayor énfasis en su gestión?

Ahora, lo que necesitamos es salud y trabajo. Eso es lo que vamos a generar como primera instancia, y obviamente, sin perder el norte de nuestros anhelados proyectos Rosita, Mutún, Puerto Busch. Necesitamos generar las mejores carreteras, y precisamos trabajar en la Santa Cruz tecnológica, para que siga creciendo.

_Tomando en cuenta que los ingresos económicos han disminuido por la pandemia, ¿hará una reingeniería?

No solo hay que hacer una reingeniería. No podemos quedarnos de brazos cruzados con lo que le corresponde a Santa Cruz. Y Santa Cruz sabe que las grandes luchas y las grandes glorias de este país han nacido en este hermoso pueblo. Vamos a ganar lo que significa la lucha del pacto fiscal, que es nuestra prioridad; y vamos a avanzar en el federalismo.

_¿Cuál será la característica de la administración de Luis Fernando Camacho?

La solidaridad y la unión. Vamos a trabajar con el partido que sea, del color que sea. Buscaremos esa unidad priorizando los intereses de la región para darle solución a los problemas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como generamos la unidad para que se vaya Evo Morales. Con humildad, la verdad en las manos y la esperanza de sacar a nuestro pueblo adelante.

_De acuerdo a datos de urna ¿Cuándo asumiría la Gobernación?

Algunas gobernaciones irán a segunda vuelta y la fecha para asumir sería una vez suceda ese proceso. Esperaremos la respuesta del Tribunal Supremo Electoral.

_¿Cómo va a encarar el trabajo con el Gobierno nacional?

Nosotros tenemos el mejor de los recursos; que es el diálogo, como primera instancia, para dar a conocer las necesidades y demandas de nuestro pueblo. Y obviamente, la coordinación con los otros gobernadores, porque no hay una sola autoridad electa que no quiera lo mejor para su región.