MacKenzie Scott, exmujer de Jeff Bezos, se casa con un profesor del colegio de sus hijos

“Todos obtenemos los dones que tenemos para ofrecer mediante una serie infinita de influencias y golpes de suerte que nunca podremos comprender por completo. Además de los activos que la vida me ha proporcionado, tengo una cantidad desproporcionada de dinero para compartir. Mi enfoque de la filantropía seguirá siendo reflexivo. Requerirá tiempo, esfuerzo y cuidado. Pero no esperaré. Y seguiré así hasta que la caja fuerte esté vacía», aseguraba Scott en su mensaje en la web de The Giving Pledge confirmando cuál será el futuro destino de los 47.000 millones de euros en los que se estima su actual fortuna.